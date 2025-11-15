মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর রোডশো আয়োজন

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর রোডশো আয়োজন
বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের সম্ভাবনা তুলে ধরতে এবং মালয়েশিয়ার সরকারি সংস্থা, শিল্প উদ্যোক্তা ও একাডেমিশিয়ানদের সঙ্গে সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে মালয়েশিয়ার পেনাংয়ে তিন দিনব্যাপী ‘বিএসআইএ রোডশো ২০২৫’ সম্পন্ন হয়েছে।
১১ থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন এ আয়োজন করে।
১১ নভেম্বর পেনাংয়ের একটি হোটেলে রোডশোর উদ্বোধন করেন রাজ্যের ডেপুটি চিফ মিনিস্টার জাগদীপ সিং দিও। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে তিনি বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান সেমিকন্ডাক্টর সক্ষমতার প্রশংসা করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মনজুরুল করিম খান চৌধুরী।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের পার্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোস্তাফা হোসাইন বাংলাদেশের সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের বর্তমান অবস্থা এবং মালয়েশিয়ার সঙ্গে সহযোগিতার নতুন সুযোগ নিয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।
এছাড়া বাংলাদেশের ছয়টি সেমিকন্ডাক্টর প্রতিষ্ঠান নিউরাল সেমিকন্ডাক্টর, আল্কাসেমি প্রাইভেট লিমিটেড, আইটেস্ট বাংলাদেশ লিমিটেড, প্রাইম সিলিকন, ক্যাকটাস ম্যাটেরিয়ালস লিমিটেড, সিলিকোনোভা,তাদের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা ও চলমান কার্যক্রম তুলে ধরে।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ার সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা, গুরুত্বপূর্ণ সেমিকন্ডাক্টর শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, পেনাংয়ের সেমিকন্ডাক্টর কারখানায় কর্মরত বাংলাদেশি প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন এর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আবদুল জব্বার, ড. শাতিল হক (ক্রেডো সেমিকন্ডাক্টর), বাংলাদেশ হাইকমিশনের ডেপুটি হাইকমিশনার মোসাম্মাত শাহানারা মনিকা এবং প্রথম সচিব (বাণিজ্যিক) প্রণব কুমার ঘোষ।
রোডশোর অংশ হিসেবে ১২-১৩ নভেম্বর বাংলাদেশ সেমিকন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন–এর ১৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল পেনাংয়ের বিভিন্ন সেমিকন্ডাক্টর কোম্পানি পরিদর্শন করে অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময় করেন।
এই আয়োজন বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার সেমিকন্ডাক্টর খাতে বিনিয়োগ, প্রযুক্তিগত অংশীদারত্ব এবং দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এমআরএম