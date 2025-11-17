  2. প্রবাস

মালদ্বীপে যৌথ অভিযানে ৬৬ প্রবাসী গ্রেফতার

প্রকাশিত: ১২:০৭ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
মালে যৌথ অভিযানে ৬৬ প্রবাসী গ্রেফতার/ছবি-সংগৃহীত

মালদ্বীপ পুলিশ সার্ভিস ও ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের যৌথ টাস্কফোর্স রাজধানী মালে সিটিতে অভিযান পরিচালনা করে অবৈধভাবে বসবাস ও কাজের অভিযোগে ৬৬ জন প্রবাসীকে গ্রেফতার করেছে।

স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, গত বুধবার সন্ধ্যায় মালে শহর ও আশপাশের বিভিন্ন সড়কে অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় বিপুল সংখ্যক বিদেশি নাগরিককে বিভিন্ন ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে জড়িত অবস্থায় পাওয়া যায়।

ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা জানান, অভিযানে ৩৪৭ জন অভিবাসী শ্রমিকের কাগজপত্র পরীক্ষা করা হয়। এর মধ্যে বিভিন্ন অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে ৬৬ জনকে আটক করা হয়েছে।

পুলিশ নিশ্চিত করেছে, বৈধ ভিসা ছাড়া মালদ্বীপে বসবাসকারী বিদেশিদের শনাক্ত করা এবং আইন অনুসারে তাদের বহিষ্কার করতে এই অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।

পুলিশ বলছে, আমাদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক স্বাস্থ্যের জন্য এমন অভিযান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইমিগ্রেশন বিভাগ জানিয়েছে, বিদেশিদের ‘ফ্রি ভিসা’ অপব্যবহার, নিবন্ধিত কর্মসংস্থানের বাইরে কাজ করা এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনার প্রবণতা উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে।

সরকার ঘোষণা দিয়েছে, অনিয়মিত অভিবাসন সমস্যা সমাধানের জন্য কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

