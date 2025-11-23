  2. প্রবাস

শ্রমিক শোষণের অভিযোগ অস্বীকার করলো মালয়েশিয়া

আহমাদুল কবির
প্রকাশিত: ০৭:৪৭ এএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
মালয়েশিয়ার মানবসম্পদমন্ত্রী স্টিভেন সিম

মালয়েশিয়ায় স্থানীয় বা বিদেশি কোনো শ্রমিকই শোষণের শিকার হচ্ছেন বলে যে অভিযোগ উঠেছে, তা অস্বীকার করেছে দেশটির মানবসম্পদ মন্ত্রণালয়।

মালয়েশিয়ার মানবসম্পদমন্ত্রী স্টিভেন সিম বলেছেন, শ্রমিকদের যে কোনো অভিযোগ নিয়ে সরকার সবসময় শ্রম আইন মেনে কঠোরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বেতন, আবাসন বা নথিপত্র–যে বিষয়েই অভিযোগ উঠুক না কেন, সরকার কোনোভাবেই আপস করবে না বলেও তিনি স্পষ্ট জানান।

তিনি বলেন, এই বিষয়ে আমরা কঠোর অবস্থানে রয়েছি। অভিবাসন-সংক্রান্ত ইস্যুতেও আমি নিশ্চিত, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আমাদের সঙ্গে একই অবস্থানে রয়েছে।

শনিবার বুকিত মেরতাজামে আয়োজিত মেগা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি উৎসবে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সামাজিক সুরক্ষা সংস্থার (পারকেসু) বোর্ড চেয়ারম্যান দাতুক সেরি সুবহান কামাল এবং পারকেসো গ্রুপের প্রধান নির্বাহী দাতুক সেরি ড. মোহাম্মদ আজমান আজিজ মোহাম্মদ।

কর্মসূচিতে জানা যায়, তিন দিনব্যাপী এ উৎসবে ৭০ জন নিয়োগদাতা দেরিতে কর পরিশোধের কারণে আরোপিত মোট ২,০৫,১৮৫ রিঙ্গিত অর্থদণ্ড কমানোর জন্য আবেদন করেছেন।

এর আগে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞরা মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের ওপর শোষণ, প্রতারণা এবং ঋণের ফাঁদে পড়ার মতো উদ্বেগজনক পরিস্থিতি নিয়ে মন্তব্য করেন। তাদের মতে, মালয়েশিয়ায় এখনো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অভিবাসী শ্রমিক শোষণের ঘটনা ঘটে থাকে।

এমআরএম

