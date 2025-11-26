পরিবারের সঙ্গে ঈদ করা হলো না প্রবাসী কাসেমের
বিমানের টিকিটও কাটেন কুয়েত প্রবাসী কাসেম। কথা ছিল এবার পরিবারের সঙ্গে ঈদ করবেন। যাবতীয় কেনাকাটাও শেষ করেছিলেন। এবার শুধু অপেক্ষা বাড়ি ফেরার। তবে নিয়তির নির্মম পরিহাস দেশে ফেরার আগেই মারা গেলেন কাসেম।
রোববার (২৩ নভেম্বর) কুয়েতের জাহারা নামে একটি হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় তিনি মারা যান। তার বাড়ি চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার করেরহাট ইউনিয়নের ছত্তরয়া গ্রাম।
কুয়েত মীরসরাই সমিতির সভাপতি মোহাম্মাদ কামাল হোসেন জানান, কাসেম একটি বাড়ি দেখাশোনার কাজ করতেন। ডিসেম্বরে দেশে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে ঈদ করার জন্য টিকিট কাটেন। ছুটি কাটিয়ে কর্মস্থলে আসার কথা ছিল। কে জানতো তার আগেই পৃথিবীর মায়া ছেড়ে যাবেন না।
তিনি জানান, কাসেম ভাই একজন ভালো মনের মানুষ ছিলেন। পরিবারের জন্য কেনাকাটাও শেষ করেছিল কিন্তু নিয়তির নির্মম পরিহাস। দেশে ফেরার আগেই স্ট্রোক করে মারা গেলেন।
আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) প্রথম জানাজা শেষে রাতে বাংলাদেশ বিমানে ফ্লাইটে মরদেহ স্বজনদের কাছে পাঠানো হয়েছে।
