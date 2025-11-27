মালয়েশিয়া প্রবাসীদের দ্রুত ভোটার নিবন্ধনের আহ্বান

মালয়েশিয়া প্রবাসীদের দ্রুত ভোটার নিবন্ধনের আহ্বান
মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। নির্ধারিত ‘পোস্টাল ভোট বিডি’ মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে এ নিবন্ধন সম্পন্ন করা যাবে। চলবে ১৮ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট (বাংলাদেশ সময়) পর্যন্ত।
বাংলাদেশ হাইকমিশন জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রবাসীদের দ্রুত নিবন্ধন সম্পন্ন করার আহ্বান জানানো হয়েছে। নিবন্ধনের সময় অ্যাপ-সংযুক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে সঠিক তথ্য দিতে বলা হয়েছে।
এদিকে, নিবন্ধন–সংক্রান্ত যে কোনো সহায়তার জন্য বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ২৪ ঘণ্টা সাপোর্ট নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রবাসীদের সুবিধার্থে প্রয়োজনীয় সব তথ্য ও সহায়তা সার্বক্ষণিকভাবে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।
নিবন্ধনকালীন যে কোনো সহায়তা ও প্রশ্নে নিম্নোক্ত হোয়াটসঅ্যাপ ও ইমু নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।
নম্বরগুলো হচ্ছ, +8801335149920
+8801335149923–32
+8801777770562
বায়োটিম নম্বর,
+8801335149927
+8801335149929–30
+8801777770562
