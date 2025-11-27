মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি রোগীদের সেবায় নতুন পদক্ষেপ

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি রোগীদের সেবায় নতুন পদক্ষেপ
বিদেশে চিকিৎসা নেওয়া অনেকের কাছে এখনও কঠিন ও মানসিক চাপপূর্ণ প্রক্রিয়া। বিশেষ করে মালয়েশিয়ার মতো উন্নত চিকিৎসা–সমৃদ্ধ দেশে যেতে হলে ভিসা, টিকিট, হোটেল, হাসপাতালে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সব মিলিয়ে রোগী ও তাদের পরিবারের জন্য পুরো যাত্রাই হয়ে ওঠে জটিল। ভাষাগত অস্বস্তি, পরিবেশগত অচেনাভাব এবং নানা আনুষ্ঠানিকতা বাংলাদেশি রোগীদের জন্য এই প্রক্রিয়াকে আরও কঠিন করে তোলে।
এই বাস্তবতা উপলব্ধি করেই এক্সপ্যাট হাসপাতাল বাংলাদেশি রোগীদের সুবিধাকে অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের সেবা কার্যক্রম সাজিয়েছে। মালয়েশিয়ার উন্নত চিকিৎসা, সুনাম ও তুলনামূলক সাশ্রয়ী ব্যয়ের কারণে বাংলাদেশি রোগীদের প্রথম পছন্দ এখন মালয়েশিয়া। সেই যাত্রাকে আরও সহজ ও নিরাপদ করতে এক্সপ্যাট বাংলা ভাষায়, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সহায়তায় রোগীদের সেবা দিয়ে আসছে।
এক্সপ্যাট হাসপাতাল রোগীদের জন্য যেসব সেবা নিশ্চিত করে, ভিসা ও ট্রাভেল সাপোর্ট, হোটেল বুকিং, হাসপাতাল অ্যাপয়েন্টমেন্ট, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ, হালাল খাবারের ব্যবস্থা, মেডিকেল টেস্টের সমন্বয়, দেশে ফেরার পর অনলাইন ফলো-আপ ও ডাক্তারের নির্দেশনা
এই সমন্বিত সেবা রোগীদের জন্য তৈরি করেছে এক ভরসার প্ল্যাটফর্ম-যেখানে বিদেশে চিকিৎসা আর কঠিন বা অনিশ্চিত মনে হয় না।
এই ধারাবাহিক উদ্যোগকে আনুষ্ঠানিক রূপ দিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। এতে উপস্থিত ছিলেন মালয়েশিয়ার পর্যটন মন্ত্রী, যা এই সহযোগিতার মর্যাদা ও গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলে।
এই চুক্তির ধারাবাহিকতায় ২৬ নভেম্বর, প্রিন্স কোর্ট মেডিকেল সেন্টারের অভ্যন্তরে উদ্বোধন করা হয় ‘এক্সপ্যাট-এর বাংলাদেশি বুথ’-যা বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে বাংলাদেশি রোগী ও তাদের পরিবারের প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিথি, সাংবাদিক, হাসপাতাল কর্মকর্তা এবং এক্সপ্যাট হাসপাতালের উচ্চপদস্থরা। তারা এই নতুন সেবা কেন্দ্রকে বাংলাদেশি রোগীদের জন্য এক নতুন মাইলফলক হিসেবে বর্ণনা করেন।
এক্সপ্যাট বুথ হবে, একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যকেন্দ্র, বাংলাভাষী সহায়তার কেন্দ্র, চিকিৎসা, টেস্ট ও অ্যাপয়েন্টমেন্ট সমন্বয়ের হাব, যাত্রাপথের প্রতিটি ধাপে ব্যক্তিগত গাইডেন্সের উৎস।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশি রোগীদের দীর্ঘদিনের চাহিদা ছিল এমন একটি নির্ভরযোগ্য কেন্দ্র, যেখানে তারা ভাষা–বাধা কিংবা অনিশ্চয়তার ভয়ের বাইরে থেকে চিকিৎসা নিতে পারবেন। এক্সপ্যাট বুথ সেই চাহিদার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।
প্রিন্স কোর্ট মেডিকেল সেন্টার কর্তৃপক্ষ জানায়, এক্সপ্যাট-এর সঙ্গে এই সহযোগিতা মালয়েশিয়ার মেডিকেল ট্যুরিজমকে আরও শক্তিশালী করবে। বাংলাদেশি রোগীদের জন্য যে আস্থার সেতুবন্ধন তৈরি হলো, তা দুই দেশের সম্পর্ককে আরও গভীর করবে।
এক্সপ্যাট বুথের উদ্বোধন কেবল একটি ঘর বা অফিস খোলার ঘটনা নয়, এটি বিদেশে চিকিৎসা নিতে ইচ্ছুক বাংলাদেশি মানুষের জন্য নিরাপত্তা, সহায়তা ও স্বস্তির নতুন যাত্রাপথের সূচনা। মালয়েশিয়ার বিশ্বমানের চিকিৎসা এখন আরও সহজ, মানবিক ও বোধগম্য হয়ে পৌঁছাবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কাছে।
এমআরএম/এমএস