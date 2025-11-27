মালয়েশিয়ায় ‘ইন্টারন্যাশনাল প্রাইড অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন ড. নাজমুল

মালয়েশিয়ায় ‘ইন্টারন্যাশনাল প্রাইড অ্যাওয়ার্ড’ পেলেন ড. নাজমুল
মালয়েশিয়ায় অনুষ্ঠিত সম্মানজনক আন্তর্জাতিক পুরস্কার ‘ইন্টারন্যাশনাল প্রাইড অ্যাওয়ার্ড ২০২৫’ পেয়েছেন বাংলাদেশি শিক্ষাবিদ অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ড. মোহাম্মদ নাজমুল হাসান মাজিজ। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশিদের অগ্রযাত্রায় এটি আরেকটি উল্লেখযোগ্য।
২৩ নভেম্বর কুয়ালালামপুরের হিলটন হোটেলে অনুষ্ঠিত ‘দ্য ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডস সামিট ২০২৫’–এ বিভিন্ন দেশ থেকে আগত বরেণ্য বিজ্ঞানী, গবেষক, উদ্যোক্তা ও পেশাজীবীদের উপস্থিতিতে ড. নাজমুলের হাতে এ সম্মাননা তুলে দেন আয়োজক কমিটির প্রতিনিধিরা।
তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, শিক্ষা ও গবেষণায় বিশেষ অবদান, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং অ্যাকাডেমিক উৎকর্ষ অর্জনে ধারাবাহিক ভূমিকার স্বীকৃতি হিসেবেই এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।
মালয়েশিয়ার উচ্চশিক্ষা ও গবেষণামহলে ড. নাজমুল এরই মধ্যে পরিচিত একটি নাম। তিনি শিক্ষা উদ্ভাবন, ছাত্র উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক অ্যাকাডেমিক নেটওয়ার্ক গঠনে সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছেন। তার নেতৃত্বে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে, যা বাংলাদেশের নাম বিশ্বমঞ্চে আরও উজ্জ্বল করেছে।
পুরস্কারপ্রাপ্তির অনুভূতি জানাতে গিয়ে ড. নাজমুল বলেন, এ সম্মান শুধু আমার ব্যক্তিগত অর্জন নয়, বরং বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও গবেষণাক্ষেত্রের প্রতি আস্থা ও সম্ভাবনার প্রতীক।
তিনি আরও জানান, ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার যৌথ গবেষণা ও উচ্চশিক্ষা সহযোগিতা আরও জোরদার করতে কাজ করবেন।
আয়োজকরা বলেন, বিশ্বব্যাপী যেসব ব্যক্তি তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখে মানবসম্পদ উন্নয়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সংযোগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছেন এই পুরস্কার তাদেরই উৎসাহিত করতে দেওয়া হয়।
বাংলাদেশি শিক্ষাবিদ হিসেবে ড. নাজমুলের এই অর্জন প্রবাসীদের জন্য যেমন গর্বের, তেমনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তির প্রতিফলনও বটে।
ড. নাজমুল বর্তমানে কুয়ালালামপুরে অবস্থিত পেরদানা ইউনিভার্সিটিতে রিসার্চ ম্যানেজমেন্ট সেন্টারের ডাইরেক্টর এবং গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব মেডিসিন এ মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজির সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তিনি এডুকেশন পলিসি অ্যান্ড কারিকুলাম কমিটির সভাপতি এবং ইউনিভার্সিটির সিনেট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
এমআরএম/এমএস