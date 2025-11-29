কুয়েতে বাংলাদেশ ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু

কুয়েতে বাংলাদেশ ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু
কুয়েতে বাংলাদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের পৃষ্ঠপোষকতায় শুরু হয়েছে বাংলাদেশ ইয়ুথ ফেস্টিভ্যাল বিজয় দিবস কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট-২০২৫।
শুক্রবার (২৮ নভেম্বর) আল-রাই ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কান্ট্রি ম্যানেজার এ কে এম ফরহাদ। তিনি মরুর দেশে বাংলাদেশি ক্রিকেটপ্রেমীদের এমন আয়োজনের ভূয়সী প্রশংসা করেন।
টুর্নামেন্টে অংশ নিচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ১০টি দল। এগুলো হলো বাংলাদেশ ইলেভেন, জিলিব প্রবাসী ক্রিকেট ক্লাব, খুলনা টাইটান্স, বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস স্পোর্টিং ক্লাব, আইআইওয়াই স্পোর্টিং ক্লাব, বাংলাদেশ লিজেন্ডস, বি-বাড়িয়া একাদশ, জিলিব নাইট রাইডার্স, বেঙ্গল অ্যাভেঞ্জার ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স।
ফাইনাল খেলা হবে ১২ ডিসেম্বর সোলাইবিয়ার কুয়েত ক্রিকেট ক্লাবের গ্রাউন্ডে। পুরো আয়োজনের মিডিয়া পার্টনার বাংলাদেশ প্রেসক্লাব কুয়েত।
বাংলাদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেনের পরিচালনায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আহ্বায়ক মীর মোসারফ হোসেন, সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সারোয়ার্দী, বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি ও সংগঠনের উপদেষ্টা মঈন উদ্দিন সরকার সুমন, টুর্নামেন্টের আয়োজক কমিটির উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য সোয়েব আহমেদ, মাইন উদ্দিন মাইন, আক্তারুজ্জামান শামস, সফিকুল ইসলাম সফিক, যুগ্ম আহ্বায়ক জায়েদুর রহমান, সেলিম খান, সদস্য লিটন মিয়াজী, ফায়েজ রহমান সুমন, ইসমাইল সোবহান প্রমুখ।
কুয়েতে প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ ক্রীড়া সংগঠন বাংলাদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন বছরজুড়েই আয়োজন করে বিভিন্ন প্রতিযোগিতা। আয়োজকরা জানান, প্রবাসীদের মধ্যে সৌহার্দ্য বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখতেই তাদের এ প্রয়াস। ভবিষ্যৎ আয়োজনগুলো আরও সমৃদ্ধ করতে প্রবাসীদের সহযোগিতা কামনা করেন তারা।
প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জাতীয় দিবসসহ নানা উপলক্ষে সাড়া জাগিয়ে আসছে বাংলাদেশ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনটির আয়োজিত খেলায় শুধু বাংলাদেশিই নয়, অংশ নেয় ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের প্রবাসী ক্রিকেটাররা।
একিউএফ