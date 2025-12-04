জোহর বাহরুতে প্রবাসীদের কনস্যুলার সেবা
বাংলাদেশ হাইকমিশন ও মালয়েশিয়ার মানব সম্পদ মন্ত্রণালয়াধীন প্রতিষ্ঠান সোসিয়েল অর্গানাইজেশন সকসো এবং পারকেসো এর যৌথ উদ্যোগে ২৯ নভেম্বর জোহর বাহরু পারকেসো মিলনায়তনে সামাজিক সুরক্ষা নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এ সময় পারকেসো কর্মকর্তারা মালয়েশিয়ায় প্রবাসী কর্মীরা যেসব সুবিধা পাওয়ার অধিকার রয়েছে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করেন এবং এবিষয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেন। প্রায় তিন শতাধিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মী এতে অংশগ্রহণ করেন।
সভায় হাইকমিশনার এবং হাইকমিশনের কর্মকর্তারা প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।
একই স্থানে পাসপোর্ট আবেদন গ্রহণ ও বিতরণসহ বিভিন্ন কনস্যুলার সেবা দিনব্যাপী প্রদান করা হয়।
