মালয়েশিয়ায় ৩২ হাজার শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি

মালয়েশিয়ায় ৩২ হাজার শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি
মালয়েশিয়ার প্রগ্রেসিভ ওয়েজ পলিসি (পিডব্লিউপি) বা প্রগতিশীল মজুরি নীতির আওতায় এ বছর নভেম্বর পর্যন্ত ৩২ হাজার শ্রমিকের বেতন সর্বোচ্চ ১৬ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ নীতি বাস্তবায়নে এখন পর্যন্ত নিয়োগদাতাদের মাঝে ৩৪ মিলিয়ন রিঙ্গিত প্রণোদনা দেওয়া হয়।
বৃহস্পতিবার, মানবসম্পদমন্ত্রী স্টিভেন সিম সংসদে জানান, ২০২৪ সালের জুনে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হওয়া এই নীতিতে এখন পর্যন্ত প্রায় তিন হাজার নিয়োগদাতা অংশ নিয়েছেন। এসব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকরা বেতন বৃদ্ধির পাশাপাশি বছরে কমপক্ষে ২১ ঘণ্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ অথবা রিকগনিশন অব প্রাইর লার্নিং (আরপিএল) কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার শর্তে প্রণোদনার জন্য যোগ্য হয়েছেন।
মন্ত্রী আরও বলেন, নীতির ফলে নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত শ্রমিকদের গড় প্রারম্ভিক বেতন ১৬ শতাংশ বা ৩০০ রিঙ্গিত বৃদ্ধি পেয়ে ১,৯০০ থেকে বেড়ে ২,২০০ রিঙ্গিতে দাঁড়িয়েছে। আর ১২ মাসের বেশি সময় ধরে চাকরিতে থাকা শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন ১৩ শতাংশ বা ২৯০ রিঙ্গিত বৃদ্ধি পেয়ে ২,২০০ থেকে বাড়িয়ে ২,৪৯০ রিঙ্গিত করা হয়েছে।
নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় ছয় হাজার নিয়োগদাতা প্রগ্রেসিভ ওয়েজ পলিসি সিস্টেমে অ্যাকাউন্ট খুলেছেন, যার মধ্যে প্রায় চার হাজার প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করেছে।
এদিকে মন্ত্রী সংসদে আরও জানান, সামাজিক নিরাপত্তা সংস্থা পারকেসোর অধীন পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোতে মোট ১,৬৩০ জন রোগীকে সেবা দেওয়ার সক্ষমতা রয়েছে। কেন্দ্রগুলো মেলাকা (৫০০), পেরাক (৮০০) এবং তেরেঙ্গানুতে (৩৩০) অবস্থিত।
পেরাকের মেরু এলাকায় নতুন পুনর্বাসন কেন্দ্রটি গত ২২ জুলাই ধাপে ধাপে কার্যক্রম শুরু করেছে এবং এখন পর্যন্ত ২৩২ রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। আগামী বছর পুরোপুরি চালু হলে সেবার সক্ষমতা আরও বাড়বে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।
সম্প্রতি সংসদে লিনদুং টুয়েন্টিফোর সেভেন সুরক্ষা স্কিম অনুমোদিত হওয়ায় কর্মীরা কর্মঘণ্টার বাইরে থাকাকালেও দুর্ঘটনা ও ঝুঁকির ক্ষেত্রে সুরক্ষা পাবেন। এতে সারাদেশের প্রায় ১ কোটি আনুষ্ঠানিক খাতের শ্রমিক উপকৃত হবেন বলে মন্ত্রণালয় জানায়।
প্রগতিশীল মজুরি নীতি শ্রমিকদের আয় বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়ন দুই দিকেই ইতিবাচক পরিবর্তন আনছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।
এমআরএম