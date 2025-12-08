মিশরে আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের হাফেজ আনাস

মিশরে আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের হাফেজ আনাস
মিশরের নতুন প্রশাসনিক রাজধানী নিউ কায়রোতে শনিবার (৭ ডিসেম্বর) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয়েছে ৩২তম আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতা।
চার দিনব্যাপী এই মর্যাদাপূর্ণ আয়োজনে বিশ্বের ৭০টি মুসলিম দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন বাংলাদেশের গর্ব, দুইবারের আন্তর্জাতিক চ্যাম্পিয়ন হাফেজ আনাস বিন আতিক।
বাংলাদেশের ধর্ম মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদে অনুষ্ঠিত জাতীয় বাছাইপর্বে প্রথম স্থান অর্জন করে তিনি এ বৈশ্বিক মঞ্চে অংশগ্রহণের যোগ্যতা লাভ করেন।
হাফেজ আনাস এর আগেও সৌদি আরব ও লিবিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কুরআন প্রতিযোগিতায় ১২৩টি দেশের প্রতিযোগীদের পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়ে বাংলাদেশের নাম বিশ্বে উজ্জ্বল করেছেন। এছাড়া তিনি আরটিভির হিফজুল কুরআন প্রতিযোগিতায়ও প্রথম স্থান অর্জন করে নজর কেড়েছিলেন।
৬ থেকে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলমান এ প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মিশরের উপ-প্রধানমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী খালেদ আব্দেল গাফফার, ওয়াকফমন্ত্রী ওসামা আল-আজহারি, যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী আশরাফ সাবহি, শ্রমমন্ত্রী মোহাম্মদ গেবরান, কায়রো গভর্নর ইব্রাহিম সাবের, আল-আজহারের ডেপুটি মুহাম্মদ আল-দুওয়াইনি, গ্র্যান্ড মুফতি নাজির মুহাম্মদ আইয়াদ এবং আশরাফ সিন্ডিকেটের প্রধান মুহাম্মদ আল-শরিফসহ অসংখ্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।
ঢাকার যাত্রাবাড়িতে অবস্থিত মারকাজুত তাহফিজ ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসার ছাত্র হাফেজ আনাস বিন আতিক ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার চুন্টা ইউনিয়নের লোপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তিনি হাফেজ মাওলানা আতিকুর রহমানের একমাত্র ছেলে।
এমআরএম