যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ভারী তুষারপাত, বাতিল হচ্ছে ফ্লাইট

যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ভারী তুষারপাত, বাতিল হচ্ছে ফ্লাইট
যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম থেকে উত্তর–পূর্ব পর্যন্ত বড় অংশে ভারী তুষারপাত চলায় দেশজুড়ে বিমান চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটেছে। অনেক জায়গায় ফ্লাইট বাতিল ও দেরি হচ্ছে।
রকি পর্বত অঞ্চল ও নর্দার্ন প্লেইনসে সবচেয়ে বেশি শীত ও তুষারপাত দেখা যাচ্ছে। শনিবার রাত থেকে এই তুষারঝড় গ্রেট লেকস হয়ে শিকাগোসহ বড় শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে।
রোববার (৭ ডিসেম্বর) ওহাইও থেকে নিউইয়র্ক পর্যন্ত তুষার ও বৃষ্টি অব্যাহত ছিল। বেশিরভাগ এলাকায় ২–৫ ইঞ্চি তুষার পড়েছে, আইওয়ার কিছু স্থানে ৮ ইঞ্চি পর্যন্ত জমেছে। এই আবহাওয়া সোমবার সকালেই দুর্বল হয়ে যাবে বলে পূর্বাভাস রয়েছে।
রোববার সকালে কিছু এলাকায় তুষারপাতের পরিমাণ ছিল—সাউথ ডাকোটা (ক্যানটন): ৯.৪ ইঞ্চি, আইওয়া (এমস): ৮ ইঞ্চি, ইলিনয় (রকফোর্ড): ৫.৭ ইঞ্চি, শিকাগো ওহেয়ার এলাকা: ৪ ইঞ্চি।
শিকাগোতে মানুষজন সকালেই গাড়ি ও রাস্তা থেকে তুষার পরিষ্কার করতে দেখা গেছে। অনেক বাসিন্দা বলেন, এ বছরের তুষারপাতই সবচেয়ে ভারী মনে হচ্ছে।
ফ্লাইটঅ্যাওয়্যার জানায়, রোববার দুপুর পর্যন্ত ৭ হাজারের বেশি ফ্লাইট দেরি এবং ৫৯০টির মতো ফ্লাইট বাতিল হয়েছে।
সূত্র: এনবিসি নিউজ
এমএসএম