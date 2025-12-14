ময়মনসিংহ
চেকপোস্টে ধরা পড়লো ৬ ডাকাত, অস্ত্র উদ্ধার
ময়মনসিংহে অভিযান চালিয়ে আন্তঃজেলা ডাকাত দলের ৬ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব। তাদের কাছ থেকে চাপাতি, লোহার ছুরি, হাতুড়ি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিসহ একটি প্রাইভেটকার জব্দ করা হয়েছে।
রোববার (১৪ ডিসেম্বর) বিকেলে ময়মনসিংহ র্যাব-১৪ সদর দপ্তর থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে শনিবার দিবাগত রাত ২টায় সদর উপজেলার দাপুনিয়া বাজারস্ত খেজুরতলা মোড় থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতাররা হলেন, আব্দুল হালিম (৫০), জাকির হোসেন (২১), জালাল উদ্দিন (৫০), আলম মিয়া (৪০), আল আমিন (৩০) ও শফিকুল ইসলাম (২৭)।
শফিকুল ইসলাম বগুড়া জেলার সোনাতলা থানা এলাকার ও অন্যরা ময়মনসিংহের বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা।
র্যাব জানায়, রাতে দাপুনিয়া বাজারস্থ খেজুরতলা মোড়ে আনান কেটিনেট ফার্মের কারখানার সামনে ফুলবাড়ীয়া-ময়মনসিংহ সড়কের ওপর চেকপোস্টে বিভিন্ন গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম চালাচ্ছিল র্যাব সদস্যরা। এসময় ময়মনসিংহগামী একটি প্রাইভেটকার সিগনাল দিয়ে থামানো হয়। প্রাইভেটকারের চালকসহ ভেতরে থাকা অন্যদের ব্যাগের মধ্যে কি আছে জানতে চাইলে তারা ইতস্তত বোধ করে এবং অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে। তাদের কথাবার্তায় সন্দেহজনক মনে হলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের একপর্যায়ে তারা সংঘবদ্ধ ডাকাত দলের সদস্য বলে স্বীকার করে। এসময় তাদের দেহ ও গাড়ি তল্লাশি করে ৩টি চাপাতি, একটি লোহার ছুরি, একটি হাতুরি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদিসহ প্রাইভেটকারটি জব্দ করে ৬ ডাকতকে গ্রেফতার করা হয়।
এ বিষয়ে ময়মনসিংহ র্যাব-১৪ সদর দপ্তরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সামসুজ্জামান বলেন, গ্রেফতার ৬ জনকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।
