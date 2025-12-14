অস্ট্রেলিয়ায় বন্দুক হামলায় নিহত বেড়ে ১২, হাসপাতালে ২৯

অস্ট্রেলিয়ায় বন্দুক হামলায় নিহত বেড়ে ১২, হাসপাতালে ২৯
অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় সমুদ্রসৈকত ‘বন্ডাই বিচে’ ভয়াবহ বন্দুক হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ১২ জন হয়েছে। তাছাড়া এ ঘটনায় আহত ২৯ জনকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে দুজন পুলিশ সদস্যও রয়েছেন।
বিবিসি জানিয়েছে, ইহুদিদের বাৎসরিক ‘হানুক্কাহ’ উৎসব শুরু উপলক্ষে বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে এদিন এক হাজারের বেশি মানুষ জড়ো হয়েছিলেন। সেই উৎসব লক্ষ্য করে রোববার (১৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় এই হামলা চালানো হয়।
হামলাকারীদের পরিচয় এখনো প্রকাশ পায়নি। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ টেলিভিশনে ভাষণে বলেছেন, একজন অস্ট্রেলীয় ইহুদির ওপর হামলার মানে অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক মানুষের ওপর হামলা।
এবিসি নিউজ জানিয়েছে, সন্ধ্যায় সিডনির জনপ্রিয় বন্ডাই সমুদ্রসৈকতে গুলির শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় সৈকতের উত্তর দিক থেকে শত শত মানুষ দৌড়ে পালাতে শুরু করেন। সন্ধ্যা ৬টা ৪২ মিনিটে ধারণ করা ও এবিসি নিউজের যাচাই করা একটি ভিডিওতে এই দৃশ্য দেখা গেছে।
ক্যামিলো ডিয়াজ (২৫) নামে চিলির এক নাগরিক এএফপিকে বলেন, গুলির শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। এটা ছিল ভয়ানক। ভারী কোনো অস্ত্রের গুলি মনে হয়েছিল।
পুলিশ জানায়, সন্ধ্যা ৬টা ৪৫ মিনিটের দিকে তারা গুলির খবর পেয়ে ঘটনাস্থলের দিকে রওনা দেয়। এ ঘটনায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সর্বপ্রথম দেওয়া এক বার্তায় সাধারণ মানুষকে ওই এলাকা এড়িয়ে চলার আহ্বান জানায় পুলিশ।
প্রায় ৪০ মিনিট পর দেওয়া পুলিশের আরেকটি বার্তায় বলা হয়, বন্ডাই সমুদ্রসৈকত এলাকা থেকে দুজনকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিশি অভিযান চলমান রয়েছে। আমরা সবাইকে এই এলাকা এড়িয়ে চলার আহ্বান জানাচ্ছি। অনুগ্রহ করে পুলিশের নির্দেশ মেনে চলুন। পুলিশের ব্যারিকেড অতিক্রম করবেন না।
ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ছবিতে পুলিশের ব্যাপক উপস্থিতি ও জরুরি সেবার তৎপরতা দেখা গেছে। কয়েকজনকে স্ট্রেচারে করে সরিয়ে নিতে দেখা যায়।
নিউ সাউথ ওয়েলস রাজ্যের পুলিশ এটিকে ‘সন্ত্রাসী ঘটনা’ হিসেবে নেওয়ার কথা জানিয়ে বলেছে, তারা সৈকতের কাছে একটি গাড়ি থেকে সন্দেহজনক বিস্ফোরকও উদ্ধার করেছে, যার সঙ্গে নিহত হামলাকারীর যোগসূত্র রয়েছে।
হামলার পরপরই অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ এক বিবৃতিতে বলেন, বন্ডাইয়ের দৃশ্য অত্যন্ত মর্মান্তিক ও ভয়াবহ। ক্ষতিগ্রস্ত প্রত্যেকের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা। পরে টেলিভিশন ভাষণে তিনি বলেন, ইহুদিদের লক্ষ্য করেই হানুক্কাহ উৎসবে এই পরিকল্পিত হামলা হয়েছে।
সূত্র: বিবিসি
এসএএইচ