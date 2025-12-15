  2. প্রবাস

মালয়েশিয়ায় পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে নিবন্ধন করলেন ২৬ হাজার প্রবাসী

আহমাদুল কবির
আহমাদুল কবির আহমাদুল কবির , মালয়েশিয়া প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:০১ এএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ছবি- সংগৃহীত

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের পোস্টাল ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম জোরদার হয়েছে। কুয়ালালামপুরস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন রাজ্যে এই নিবন্ধনে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে। হাইকমিশনের পাশাপাশি প্রবাসী কমিউনিটির সামাজিক সংগঠনগুলোও মাঠপর্যায়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে।

এ পর্যন্ত মালয়েশিয়ায় প্রায় ২৬ হাজার প্রবাসী পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে নিবন্ধন সম্পন্ন করেছেন। বিশ্বব্যাপী প্রবাসী ভোটার নিবন্ধনের সংখ্যার ভিত্তিতে মালয়েশিয়ার অবস্থান বর্তমানে তৃতীয়, যদিও প্রবাসী বাংলাদেশি জনসংখ্যার দিক থেকে দেশটি দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। এ তালিকায় প্রথম স্থানে রয়েছে সৌদি আরব।

এমতাবস্থায়, মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত সকল যোগ্য প্রবাসী ভোটারকে দ্রুত নিবন্ধন সম্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশ হাইকমিশনের পক্ষ থেকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

হাইকমিশন বলছে, প্রবাসীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সরাসরি নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় সহায়তা অব্যাহত রাখলে নিবন্ধনের হার আরও বাড়ানো সম্ভব। এ লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে হাইকমিশন। পাশাপাশি মালয়েশিয়ায় প্রবাসীদের বিভিন্ন সামাজিক, পেশাজীবী ও রাজনৈতিক সংগঠনকে এ কার্যক্রমে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার অনুরোধও জানানো হয়েছে।

রোববার কুয়ালালামপুরের তিনটি রেমিট্যান্স হাবে হাইকমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সরাসরি উপস্থিত থেকে প্রবাসীদের পোস্টাল ভোটার নিবন্ধনে সহায়তা করেন।

এদিকে, কাম্পুংজায়া শাখার বিএনপির উদ্যোগে কাম্পুংজায়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের পোস্টাল অ্যাপের মাধ্যমে আবেদনের কার্যক্রম সরেজমিনে সহায়তায় ছিলেন, মালয়েশিয়া বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও বর্তমান সহ-সভাপতি তালহা মাহমুদ। সহ-সাধারণ সম্পাদক কাজী সালাহ উদ্দিন, দপ্তর সম্পাদক আমিনুল ইসলাম রতনসহ দলীয় নেতাকর্মীরা।

এদিকে প্রবাসে থেকেও মাতৃভূমির গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশিদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়ায় রোববার কুয়ালালামপুরের চেরাস এলাকায় পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ নিবন্ধন কার্যক্রম সফলভাবে আয়োজন করে।

চেরাস এলাকার একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে আশপাশের এলাকায় বসবাসরত বিপুলসংখ্যক বাংলাদেশি প্রবাসী অংশগ্রহণ করেন। সরাসরি সহায়তার মাধ্যমে শতাধিক কর্মজীবী প্রবাসীর পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপে নিবন্ধন সম্পন্ন করা হয়। এই উদ্যোগকে প্রবাসীদের বহুদিনের প্রত্যাশিত ভোটাধিকার বাস্তবায়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

কর্মসূচিতে সরাসরি উপস্থিত থেকে নেতৃত্ব দেন এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়ার কনভেনর ইঞ্জিনিয়ার আনামুল হক এবং সহ-কনভেনর ইঞ্জিনিয়ার মিনহাজ আমিন রনি। সংগঠনের একাধিক কমিটি সদস্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়নে যুক্ত ছিলেন।

এই আয়োজনের সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করেন সংগঠনের যুগ্ম সচিব মুশফিক আহমেদ চৌধুরী। পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ নিবন্ধন কার্যক্রমে ভোটিং সেলের দায়িত্ব ও নেতৃত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন ওয়াসিম আকরাম অনিক এবং সাইফুল ইসলাম মাসুম।

সম্পূর্ণ কার্যক্রমের সমন্বয় ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এনসিপি প্রবাসী ভোটিং অ্যাপ সেল। সেলের সদস্যরা প্রবাসীদের জন্য নিবন্ধন প্রক্রিয়াকে সহজ, স্বচ্ছ ও সুশৃঙ্খল করতে নিরলসভাবে কাজ করেন। এ সেলের সদস্যরা হলেন,ওয়াসিম, মুশফিক আহমেদ, দাউদ ইসলাম, মাসুম, শহীদ, নজমুল, সোহেল, হাদিস, নুরুল ইসলাম সুজন ও মিজান।

এনসিপি ডায়াসপোরা অ্যালায়েন্স মালয়েশিয়া মনে করে, প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা মানেই একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, শক্তিশালী ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের পথে অগ্রসর হওয়া। ভবিষ্যতেও প্রবাসীদের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে সংগঠনটি।

