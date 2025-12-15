রুনা লায়লার গানে সৌদি আরবের শৈশবে ফিরে গেলেন নাবিলা, কাঁদলেনও

রুনা লায়লার গানে সৌদি আরবের শৈশবে ফিরে গেলেন নাবিলা, কাঁদলেনও
কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রুনা লায়লার কণ্ঠে গান মানেই আবেগ, স্মৃতি আর এক প্রজন্মের ভালোবাসা। সেই আবেশেই নিজেকে হারালেন অভিনেত্রী মাসুমা রহমান নাবিলা। রাজধানীতে আয়োজিত এক সংগীতানুষ্ঠানে রুনা লায়লার গান শুনে সৌদি আরবে কাটানো শৈশবের দিনগুলোতে ফিরে যান তিনি।
আবেগে ভেসে গিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি নাবিলা। সেই অনুভূতির কথাই পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তুলে ধরেন অভিনেত্রী।
সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় রাজধানীর শেরাটন ঢাকার বলরুমে অনুষ্ঠিত হয় ‘বাংলা গানের প্রাণ’ শীর্ষক সংগীতানুষ্ঠান। মঞ্চে রুনা লায়লা একপর্যায়ে গেয়ে শোনান ‘শিল্পী আমি তোমাদেরই গান শোনাব’ গানটি। তখন পুরো মিলনায়তনজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এক আবেশ। দর্শকদের ভিড়ে উপস্থিত ছিলেন নাবিলাও।
লাইভ পরিবেশনায় রুনা লায়লার কণ্ঠের শক্তি ও গভীরতা নাবিলাকে নিয়ে যায় বহু বছর পেছনে। শৈশবের স্মৃতিতে। অনুষ্ঠান শেষে ফেসবুকে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, বাংলাদেশি হিসেবে তিনি গর্বিত। কারণ এই দেশের একজন রুনা লায়লা আছেন। আজও তার কণ্ঠে যে বিস্ময়কর শক্তি ও ব্যাপ্তি রয়েছে তা নিজ কানে না শুনলে বোঝা যায় না বলেও উল্লেখ করেন অভিনেত্রী।
শৈশবের স্মৃতিচারণ করে নাবিলা জানান, পরিবারের সঙ্গে সৌদি আরবে বসবাসকালে রুনা লায়লার গানই ছিল তাদের নিয়মিত বিনোদন। বিটিভি থেকে রেকর্ড করা ভিডিও ক্যাসেট ঘিরেই কাটত সময়। তিন-চার বছর বয়স থেকেই তার প্রিয় গানের তালিকায় ছিল ‘শিল্পী আমি শিল্পী’ ও ‘বন্ধু তিন দিন’।
‘বন্ধু তিন দিন’ গানটি শুনতে না পেরে একবার ভিসিআর বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর ছোট্ট নাবিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন। সে স্মৃতিও আজও ভোলেননি তিনি। নাবিলার কথায়, রুনা লায়লার গান শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই মধুমাখা শৈশব, গান আর ভালোবাসায় ভরা দিনগুলো।
এলআইএ