স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কার্যালয় ঘেরাও

ডাকসু ভবনের সামনে জড়ো হচ্ছেন শিক্ষার্থীরা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:২৫ পিএম, ১৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র প্রার্থী ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টায় জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারসহ তিন দাবিতে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার কার্যালয় ঘেরাও কর্মসূচি দিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু)। এরইমধ্যে শিক্ষার্থীরা ডাকসু ভবনের সামনে জড়ো হতে শুরু করেছেন।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় সরেজমিনে দেখা যায়, বিভিন্ন হল থেকে শিক্ষার্থীরা ডাকসু ভবনের সামনে জড়ো হচ্ছেন। এসময় তাদের আমরা সবাই হাদি হবো, গুলির মুখে কথা কবো, দিকে দিকে জেগে ওঠো, বীরজনতা প্রতিরোধ করো, সারা বাংলায় খবর দে, লীগের কবর দে সহ নানা স্লোগান দিতে দেখা যায়।

এদিকে, গুরুতর আহত ওসমান হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুরে নেওয়া হচ্ছে আজ। এরইমধ্যে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এয়ার অ্যাম্বুলেন্স এসে পৌঁছেছে। হাদির সঙ্গে তার দুই ভাই এবং ইনকিলাব মঞ্চের একজন সহযাত্রী হতে পারেন।

এফএআর/এসএনআর/এএসএম

