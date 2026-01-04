গাজায় ত্রাণ অবরোধে ইসরায়েলের কঠোর সমালোচনা মাহাথিরের

গাজায় ত্রাণ অবরোধে ইসরায়েলের কঠোর সমালোচনা মাহাথিরের
মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ গাজা উপত্যকায় ত্রাণ সহায়তা প্রবেশে ইসরায়েলের অবরোধের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, এ ধরনের কর্মকাণ্ডে মানবতা বর্বরতার স্তরে নেমে গেছে।
মাহাথির তার বিবৃতিতে উল্লেখ করেন, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত গাজায় ইসরায়েলি হামলায় প্রায় ৭০ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এমনকি দুই মাসেরও বেশি সময় আগে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলেও হত্যাযজ্ঞ থামেনি বলে তিনি অভিযোগ করেন।
মাহাথির বলেন, এখন তারা গাজায় ওষুধ ও খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে। এমনকি চিকিৎসকদেরও গাজায় প্রবেশে বাধা দেওয়া হচ্ছে। যেন তারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হাসপাতালগুলোতে অসুস্থ ও আহতদের চিকিৎসা দিতে না পারেন। বিশ্ব এসব ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী হলেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না।
তিনি কঠোর ভাষায় মন্তব্য করে বলেন, মানুষ আর নিজেকে সভ্য বলে দাবি করতে পারে না। আমরা চরম অবিচার, গণহত্যা ও সীমাহীন হত্যাকাণ্ড দেখছি তবু কিছুই করছি না।
এদিকে ইসরায়েল নতুন নিবন্ধন বিধিমালা মানতে ব্যর্থতার অভিযোগে গাজায় ৩৭টি মানবিক সহায়তা সংস্থার কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়া এ নিষেধাজ্ঞা নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনা দেখা দিয়েছে।
ত্রাণ সংস্থাগুলোর মতে, এই সিদ্ধান্ত গাজার জনগণের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর হবে, যেখানে মানুষ এখনো চরম খাদ্য ও চিকিৎসা সংকটে রয়েছে।
এমআরএম