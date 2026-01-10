মালয়েশিয়ায় ওয়ার্ডপ্রেস ক্যাম্পাস কানেক্ট অনুষ্ঠিত

মালয়েশিয়ায় ওয়ার্ডপ্রেস ক্যাম্পাস কানেক্ট অনুষ্ঠিত
মালয়েশিয়ায় প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ওপেন সোর্স শিক্ষা উদ্যোগ ওয়ার্ডপ্রেস ক্যাম্পাস কানেক্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ব্যতিক্রমধর্মী আয়োজনটি ২ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হয় মালয়েশিয়ার স্বনামধন্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মালয়েশিয়ার জোহর বাহরু ক্যাম্পাসে।
বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় ওপেন সোর্স কনটেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওয়ার্ডপ্রেসকে শিক্ষাঙ্গণে আরও কার্যকরভাবে যুক্ত করার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
এই আয়োজনের লিড অর্গানাইজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ ইব্রাহীম। কো-লিড অর্গানাইজার ছিলেন ওয়েব ডেভেলপার নাসিম মিয়া।
এছাড়াও মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর থেকে আসা আরও পাঁচজন অভিজ্ঞ অর্গানাইজার ইভেন্টটি বাস্তবায়নে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় পুরো আয়োজনটি সুশৃঙ্খল ও সফলভাবে সম্পন্ন হয়।
ইভেন্টে মোট চারজন স্পিকার বিভিন্ন বিষয়ে বক্তব্য দেন। এর মধ্যে বাংলাদেশ থেকে অংশগ্রহণ করেন নাসিম মিয়া। তিনি ওয়ার্ডপ্রেস স্কিল ডেভেলপমেন্ট, ওপেন সোর্স কমিউনিটিতে অবদান রাখার সুযোগ এবং ডিজিটাল ক্যারিয়ার গঠনের বাস্তব দিকগুলো তুলে ধরেন।
শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে ওয়ার্ডপ্রেস শিখে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব।
অর্গানাইজিং টিমের সদস্য ইভস ট্যান বলেন, ওয়ার্ডপ্রেস শুধু একটি টুল নয়, এটি একটি বৈশ্বিক কমিউনিটি। এখানে শেখার পাশাপাশি অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ারে বড় ভূমিকা রাখতে পারে।
এই আন্তর্জাতিক ইভেন্টে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে ভলানটিয়ার টিমে তারা রেজিস্ট্রেশন, অংশগ্রহণকারীদের সহায়তা ও ইভেন্ট ব্যবস্থাপনার নানা দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। মোট পাঁচটি দেশের শিক্ষার্থীরা এতে অংশগ্রহণ করেন, যা ইভেন্টটির বৈশ্বিক চরিত্রকে আরও শক্তিশালী করে।
ইভেন্টের অংশ হিসেবে একটি ইন্টারেক্টিভ কুইজ সেশন আয়োজন করা হয়। এতে টপ পাঁচ বিজয়ীর মধ্যে দুইজন ছিলেন বাংলাদেশি শিক্ষার্থী। পাশাপাশি একটি লাকি ড্র অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বাংলাদেশিসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা পুরস্কার লাভ করেন। এসব পুরস্কার প্রদান করে ওয়ার্ডপ্রেস কমিউনিটি।
ইভেন্ট থেকে শিক্ষার্থীরা ওয়ার্ডপ্রেসের ব্যবহারিক জ্ঞান, ওপেন সোর্স কমিউনিটিতে কাজের ধারণা, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে বাস্তব দিকনির্দেশনা লাভ করেন এবং আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ পান।
কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থী মুরসালি নবিন করিম বলেন, এই ইভেন্ট আমাদের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিজেদের সম্ভাবনা বোঝার একটি বড় সুযোগ দিয়েছে।
আরেক শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান রাতুল জানান, ক্লাসরুমের বাইরে এমন একটি আন্তর্জাতিক আয়োজন আমাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে, যা ভবিষ্যৎ টেক ক্যারিয়ারে সহায়ক হবে।
আয়োজকদের মতে, মালয়েশিয়ায় প্রথমবারের এই সফল আয়োজন ভবিষ্যতে আরও বিশ্ববিদ্যালয়ে ওয়ার্ডপ্রেস ক্যাম্পাস কানেক্ট সম্প্রসারণের পথ খুলে দিয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ওপেন সোর্স কমিউনিটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে।
এমআরএম/এমএস