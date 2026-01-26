মালয়েশিয়ায় কালো তালিকাভুক্ত ৪২ বাংলাদেশি

মালয়েশিয়ায় কালো তালিকাভুক্ত ৪২ বাংলাদেশি
বাংলাদেশিসহ ১৩১ জন প্রবাসীকে কালো তালিকাভুক্ত করে নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে মালয়েশিয়া। জানুয়ারি ২০২৬-এর তৃতীয় সপ্তাহজুড়ে জোহরের পাইনঅ্যাপল টাউন ইমিগ্রেশন ডিটেনশন ডিপো বিভিন্ন দেশের মোট ১৩১ জন বিদেশি বন্দিকে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠিয়েছে।
প্রত্যাবাসিতদের মধ্যে রয়েছেন-মিয়ানমারের ৬৫, বাংলাদেশের ৪২, থাইল্যান্ডের ৯, ভারতের ৮, নেপালের ৪, ইরাকের ২, ইয়েমেনের একজন।
বন্দিদের কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং রানতাউ পাঞ্জাং আইসিকিউএস কমপ্লেক্স হয়ে নিজ নিজ দেশে পাঠানো হয়।
ইমিগ্রেশন বিভাগ জানায়, প্রত্যাবাসিত সব বন্দির নাম বিভাগীয় সিস্টেমে ব্ল্যাকলিস্ট করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত তারা কোনো উদ্দেশ্যেই মালয়েশিয়ায় পুনঃপ্রবেশ করতে পারবেন না।
জোহর রাজ্য ইমিগ্রেশন বিভাগ নিয়মিতভাবে এই বন্দি স্থানান্তর কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যেন সাজা শেষ করা বন্দিরা দেশে থেকে না যান এবং ডিটেনশন ডিপোতে অতিরিক্ত বন্দির চাপ সৃষ্টি না হয়।
