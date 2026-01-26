  2. রাজনীতি

শহীদ ইশমামের কবর জিয়ারতে শুরু হলো এনসিপির নির্বাচনি পদযাত্রা

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৮ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
শহীদ ইশমামের কবর জিয়ারতে শুরু হলো এনসিপির নির্বাচনি পদযাত্রা
চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলায় শহীদ ইশমামের কবর জিয়ারত করেছেন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা, ছবি: এনসিপি

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম বীর শহীদ ইশমামের কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নির্বাচনি পদযাত্রা।

সোমবার (২৬ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার আমিরাবাদ ইউনিয়নের দর্জিপাড়ায় অবস্থিত শহীদ ইশমামের কবর জিয়ারত করেন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়াসহ কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি মনিরা শারমিন, নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখ্য আহ্বায়ক ও যুবশক্তির আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট তারিকুল ইসলাম, চট্টগ্রাম-৮ আসনে জামায়াত-এনসিপি ১১ দলীয় জোটের পক্ষে শাপলা কলির প্রার্থী জোবাইরুল আরিফ, এনসিপির কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মিডিয়া সেক্রেটারি ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ।

২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানে চট্টগ্রামে শহীদ মোহাম্মদ ওয়াসিম আকরামের কবর জিয়ারতের মধ্য দিয়ে এনসিপির নির্বাচনি পদযাত্রা শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দীর্ঘ যানজটে পড়ায় চট্টগ্রামে পৌঁছাতে দেরি হয় এনসিপির পদযাত্রায় থাকা নেতাদের। অন্যদিকে পথসভায় অপেক্ষা করছিলেন মানুষজন। এ কারণে শহীদ ওয়াসিমের কবর জিয়ারতের পরিবর্তে শহীদ ইশমামের কবর জিয়ারত করে এনসিপির নির্বাচনি পদযাত্রা করা হয়।

এমএমএআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।