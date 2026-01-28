  2. প্রবাস

মালয়েশিয়ায় ইউপিএম ফুটবলে বাংলাদেশ রানার্স-আপ

আহমাদুল কবির আহমাদুল কবির , মালয়েশিয়া প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ১১:৪৭ এএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
ছবি- সংগৃহীত

পুত্রা মালয়েশিয়া ইউনিভার্সিটি (ইউপিএম) ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে ছয় দেশের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয়েছে ফুটসাল ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৬। আন্তর্জাতিক এডুকেশন প্রতিষ্ঠান হাইপারকানেক্ট ছিল টুর্নামেন্টটির টাইটেল স্পন্সর।

জমজমাট এই ফুটবল উৎসবে মালয়েশিয়ায় অধ্যয়নরত বাংলাদেশসহ ছয় দেশের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন। ফাইনাল ম্যাচে বাংলাদেশকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে লিবিয়া চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। বাংলাদেশ প্রথম রানার্স-আপ এবং মরক্কো দ্বিতীয় রানার্স-আপ নির্বাচিত হয়।

আয়োজকরা জানান, উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ছাত্রসমাজের মধ্যে বন্ধন ও সৌহার্দ্য আরও সুদৃঢ় করতেই এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। এবারের আসরটি ইউপিএমআইএসএ-এর ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কারণ সংগঠনের প্রথম বাংলাদেশি নারী প্রেসিডেন্ট আদিবা আহমেদের নেতৃত্বে সফলভাবে টুর্নামেন্টটি সম্পন্ন হয়।

এই আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, মরক্কো, লিবিয়া, নাইজেরিয়া ও পাকিস্তান-এই ছয়টি দেশের শিক্ষার্থীদের ফুটবল দল অংশগ্রহণ করে। শিক্ষার্থীদের এমন বৃহৎ আন্তর্জাতিক আয়োজনে বাংলাদেশিদের সক্রিয় উপস্থিতিকে গৌরবের বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

ফুটবল টুর্নামেন্টের সার্বিক দায়িত্ব পালন করেন স্পোর্টস সেক্রেটারি নুগরাহা রাইহান ও আভাস হাসান মাহিন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সামিরা সিরাজ।

টুর্নামেন্টে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউপিএমআইএসএ-এর উপদেষ্টা উবায়দুল্লাহ মোহাম্মদ বাদরি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটি পুত্রা মালয়েশিয়া বাডিস কমিটির প্রেসিডেন্ট হারিনী বরথিহাসান, বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন মালয়েশিয়ার সভাপতি আসাদুল্লাহ আল গালীব রাব্বি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট আসিফ রহমান ভূঁইয়া।

টুর্নামেন্টে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট নির্বাচিত হন লিবিয়ার খেলোয়াড় আশরাফ। অনুষ্ঠান শেষে আয়োজকরা এই সফল আয়োজন বাস্তবায়নে যুক্ত সকল স্বেচ্ছাসেবক, অংশগ্রহণকারী দল ও দর্শকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

