৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা স্থগিত চেয়ে রিট

৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা স্থগিত চেয়ে রিট
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ডামাডোলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা স্থগিতের নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট করা হয়েছে। আগামী ৩০ জানুয়ারি ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হওয়ার কথা রয়েছে।
পরীক্ষার্থীদের পক্ষে হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় অ্যাডভোকেট নাজমুস সাকিব এই রিট করেন।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) রিটকারী আইনজীবী অ্যাডভোকেট নাজমুস সাকিব বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেন।
আরও পড়ুন
৫০তম বিসিএসের প্রিলি ৩০ জানুয়ারি, পিএসসির জরুরি নির্দেশনা
৪৬তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষার্থীদের জন্য পিএসসির জরুরি নির্দেশনা
এদিকে পিএসসির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ৫০তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আগামী ৩০ জানুয়ারি (শুক্রবার) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রংপুর ও ময়মনসিংহ কেন্দ্রে একযোগে অনুষ্ঠিত হবে।
এর আগে গত বছরের ২৬ নভেম্বর পিএসসির ওয়েবসাইটে ৫০তম বিসিএসের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। গত ৪ ডিসেম্বর আবেদন শুরু হয়ে শেষ হয় ৩১ ডিসেম্বর।
এফএইচ/ইএ