অরিজিতের শেষ গান কি সালমান খানের সিনেমাতেই, পুরোনো বিবাদ আবারও আলোচনায়

অরিজিতের শেষ গান কি সালমান খানের সিনেমাতেই, পুরোনো বিবাদ আবারও আলোচনায়
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) রাত থেকে সংগীত দুনিয়ায় একটাই নাম ঘুরপাক খাচ্ছে-অরিজিৎ সিং। আচমকাই প্লেব্যাক গান থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা করে ভক্তদের আবেগে ঝড় তুলেছেন তিনি। সিনেমার পর্দায় প্রেম, বিরহ, মান-অভিমান কিংবা হৃদয়ভাঙার মুহূর্ত- সবকিছুর সঙ্গেই যেন জড়িয়ে ছিল তার কণ্ঠ। তাই তার এই সিদ্ধান্তে অনুরাগীমহলের আক্ষেপ, এক যুগের অবসান হতে যাচ্ছে।
অরিজিৎ জানিয়েছেন, আগাম চুক্তি অনুযায়ী হাতে থাকা কিছু কাজ তিনি চলতি বছর শেষ করবেন। তবে এরপর আর নতুন করে কোনো সিনেমার প্লেব্যাক অ্যাসাইনমেন্ট নেবেন না। বরং নিজের সংগীতধারা ও স্বতন্ত্র সৃষ্টিশীলতায় মন দিতে চান তিনি-এমনই ইঙ্গিত মিলেছে তার বক্তব্যে।
এই ঘোষণার মাঝেই এখন জোর আলোচনা-অরিজিতের শেষ প্লেব্যাক গান কোনটি? সদ্য মুক্তি পেয়েছে সালমান খানের বহুল আলোচিত সিনেমা ‘ব্যাটেল অফ গালওয়ান’র দেশাত্মবোধক গান ‘মাতৃভূমি’, যেখানে কণ্ঠ দিয়েছেন অরিজিৎ সিং। অনেকের ধারণা, এটাই হয়তো তার শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত প্লেব্যাক। যদিও অন্য একটি ছবিতে, বিশাল ভরদ্বাজ পরিচালিত ‘ও রোমিও’-তেও তার গাওয়া গান সম্প্রতি প্রকাশ্যে এসেছে। ফলে কোনটি সত্যিকারের “শেষ” গান, তা নিয়ে মতভেদ রয়েই গেছে।
তবে এই প্রসঙ্গে আবার সামনে চলে এসেছে সালমান খান ও অরিজিৎ সিংয়ের অনেক বছরের পুরনো মনোমালিন্যের ঘটনা।
২০১৪ সালের ঘটনা। এক অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে প্রথম বড়সড় বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন অরিজিৎ। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনায় ছিলেন সালমান খান ও রীতেশ দেশমুখ। পুরস্কার নিতে মঞ্চে ওঠার সময় অরিজিতের পোশাক ও ক্লান্ত চেহারা দেখে রসিকতা করেন সালমান। জবাবে অরিজিতের কথাও ছিল খানিক তির্যক। ক্লান্তি, না কি অস্বস্তি-যাই হোক, সেই মুহূর্তটাই পরে বড় আকার নেয়।
এরপর দীর্ঘদিন সালমানের সিনেমাতে শোনা যায়নি অরিজিতের কণ্ঠ। ইন্ডাস্ট্রিতে জোর গুঞ্জন ওঠে- সালমানের সঙ্গে দূরত্ব নাকি তার ক্যারিয়ারেই প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি প্রকাশ্যে ক্ষমাও চেয়েছিলেন অরিজিৎ। তবু বরফ গলতে সময় লাগে প্রায় এক দশক।
২০২৩ সালের অক্টোবরে একদিন হঠাৎই সালমান খানের মুম্বইয়ের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকতে দেখা যায় অরিজিতের গাড়ি। সেই সাক্ষাতের পরই দুজনের সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়েছে বলে শোনা যায়। আর তারই প্রমাণ হিসেবে ধরা হচ্ছে ‘ব্যাটেল অফ গালওয়ান’ সিনেমার ‘মাতৃভূমি’ গানটিকে-যেখানে দেশমাতৃকার প্রতি আবেগমথিত কণ্ঠে ধরা দিয়েছেন অরিজিৎ।
গুঞ্জন থামছে না এখানেই। শোনা যাচ্ছে, শাহরুখ খানের আসন্ন ছবি ‘কিং’-এও নাকি অরিজিৎ সিংয়ের গান থাকতে পারে। যদি তা সত্যি হয়, তবে প্লেব্যাক ছাড়ার ঘোষণার পরও হয়তো আরও একবার বড়পর্দায় শোনা যাবে তার কণ্ঠ।
আরও পড়ুন:
সিনেমার গান থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা অরিজিতের
ভাগনে-ভাগনির কণ্ঠে দেশাত্মবোধের সুর, আবেগঘন ভিডিওতে সালমান
তবে আপাতত যা পরিষ্কার- নতুন করে আর সিনেমার জন্য গান করবেন না অরিজিৎ। প্লেব্যাক দুনিয়া থেকে তার এই সরে দাঁড়ানো নিঃসন্দেহে এক যুগের অবসান। আর সেই বিদায়ের প্রাক্কালে সালমান খানের ছবিতেই কণ্ঠ দেওয়া-বলিউডের দুই তারকার দীর্ঘদিনের দূরত্ব মুছে যাওয়ার এক প্রতীকী মুহূর্ত বলেই মনে করছেন অনেকে।
এমএমএফ