মালয়েশিয়ায় অবৈধ বাংলাদেশিদের বৈধতার অনুরোধ হাইকমিশনারের
মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মনজুরুল করিম খান চৌধুরী বলেছেন, মালয়েশিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক দিন দিন আরও উষ্ণ ও সুদৃঢ় হচ্ছে। পারস্পরিক আস্থা, সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের ভিত্তিতে দুই দেশের সম্পর্ক নতুন উচ্চতায় পৌঁছাচ্ছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন।
সোমবার মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত ইফতার অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, সরকারি কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
হাইকমিশনার জানান, সম্প্রতি বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর প্রতি মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম অভিনন্দন জানিয়েছেন, যা দুই দেশের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্কের ইতিবাচক দৃষ্টান্ত।
তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার সম্পর্ক শুধু আনুষ্ঠানিক কূটনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং বাণিজ্য, বিনিয়োগ, শ্রমবাজার, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিনিময়সহ নানাক্ষেত্রে দুই দেশের সহযোগিতা ক্রমাগত সম্প্রসারিত হচ্ছে। বিশেষ করে মালয়েশিয়ায় কর্মরত বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশিরা দুই দেশের সম্পর্কের গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছেন।
ইফতার মাহফিলে কূটনীতিকদের সঙ্গে পরিচয়পর্বে প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের সঙ্গে হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ হয়। এ সময় তিনি মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত অবৈধ বাংলাদেশি কর্মীদের বৈধতার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বিষয়টি মানবিক ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনার অনুরোধ জানানো হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
হাইকমিশনার বলেন, মালয়েশিয়ায় কর্মরত বাংলাদেশিরা দেশটির অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। তাদের সুরক্ষা, অধিকার ও বৈধতা নিশ্চিত করা হলে তা দুই দেশের সম্পর্ককে আরও সুসংহত করবে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে এ বিষয়ে ইতিবাচক অগ্রগতি অর্জিত হবে।
অনুষ্ঠানে বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে মতবিনিময় হয়। রমজানের এই আয়োজনে সম্প্রীতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের চিত্র স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।
সব মিলিয়ে, ইফতার অনুষ্ঠানে কূটনৈতিক সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার যে বার্তা উঠে এসেছে, তা বাংলাদেশ-মালয়েশিয়া সম্পর্কের ভবিষ্যৎ পথচলায় নতুন আশার সঞ্চার করেছে বলে মনে করা হচ্ছ।
এমআরএম