হারামাইনে আজ যারা জুমার নামাজ পড়াবেন

হারামাইনে আজ যারা জুমার নামাজ পড়াবেন
আজ সৌদি আরবে ৮ আগস্ট ২০২৫ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ১৪ সফর ১৪৪৭ হিজরি। ১৪৪৭ হিজরির সফর মাসের দ্বিতীয় জুমা আজ। মক্কার মসজিদে হারাম ও মদিনার মসজিদে নববিতে আজ জুমার নামাজের ইমামতি করবেন প্রখ্যাত দুই আলেম ও কারী।
মসজিদে হারাম
আজ মসজিদে হারামে জুমার নামাজ পড়াবেন আলেম ও কারি শায়খ উসামাহ খাইয়াত। তার বাবার নাম আব্দুল্লাহ, দাদার নাম আব্দুল গনি।
১৯৫৬ সালে তিনি সৌদি আরবের মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। মক্কার উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন যথাক্রমে ১৯৮২ এবং ১৯৮৮ সালে।
তার বাবা শায়খ আব্দুল্লাহ মসজিদে হারামের ইমাম ও খতিব ছিলেন। ১৯৯৭ সাল থেকে শায়খ উসামাহও মসজিদে হারামের ইমাম হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। একইসাথে তিনি উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটির দাওয়াহ ও উসুলে দ্বীন অনুষদের অধ্যাপক এবং সৌদি শুরা কাউন্সিলের সদস্য।
মসজিদে নববি
আজ মসজিদে নববিতে জুমার নামাজ পড়াবেন আলেম ও কারি শায়খ আব্দুল বারি আস-সুবাইতি। সুললিত কোরআন তিলাওয়াতের জন্য বিশ্বব্যাপী তার পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা রয়েছে।
১৩৮০ হিজরিতে মক্কায় তার জন্ম। ১৪০৫ হিজরিতে তিনি কিং ফাহাদ আব্দুল আজিজ ইউনিভার্সিটি থেকে বিজ্ঞানে স্নাতক করেন। তারপর উম্মুল কুরা ইউনিভার্সিটিতে ইসলামি শরিয়া অনুষদে ভর্তি হন; ১৪০৯ হিজরিতে অনার্স এবং ১৪১৫ হিজরিতে মাস্টার্স করেন।
মাত্র ১৯ বছর বয়সে আব্দুল বারি আস-সুবাইতি কোরআন হিফজের শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৯৭ সালে তিনি যুক্তরাজ্যের একটি ইসলামিক সেন্টারে তারাবির নামাজে ইমামতি করার দাওয়াত পান। মদিনায় চলে যাওয়ার আগে তিনি কিছুদিন মসজিদে হারামেও নামাজ পড়িয়েছেন।
১৪১৪ হিজরি সাল থেকে তিনি মসজিদে নববির ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
সূত্র: ইনসাইড দ্য হারামাইন
