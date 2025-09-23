সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ আব্দুল আজিজ আর নেই

সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি শায়খ আব্দুল আজিজ আর নেই
সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি ও সিনিয়র ওলামা পরিষদের প্রধান শায়খ আবদুল আজিজ আলে শায়খ (রহ.) ৮২ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় সকাল ১১টার দিকে রিয়াদে নিজ বাসভবনে তিনি ইন্তেকাল করেন। সৌদি আরবের রয়াল কোর্ট এক বিবৃতিতে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) আসরের নামাজের পর রিয়াদের ইমাম তুরকি বিন আবদুল্লাহ মসজিদে তাঁর জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ মক্কার মসজিদুল হারাম, মদিনার মসজিদে নববিসহ সৌদি আরবের সব মসজিদে তার গায়েবানা জানাজা আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন।
শায়খ আব্দুল আজিজ আলে শায়খ ১৯৯৯ সাল থেকে সৌদি আরবের প্রধান মুফতির দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। তিনি ছিলেন দেশটির সর্বোচ্চ ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ সিনিয়র উলামা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ইসলামি গবেষণা ও ইফতা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির প্রধান।
১৯৪৩ সালের ৩০ নভেম্বর মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন শায়খ আব্দুল আজিজ। শৈশবে তিনি কোরআন হিফজ করেন। ১৭ বছর বয়সে তিনি দৃষ্টিশক্তি হারান। ১৯৬১ সালে তিনি রিয়াদের ইমাম মোহাম্মদ বিন সৌদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়া বিভাগে ভর্তি হন এবং ১৯৬৫ সালে আরবি ও ইসলামি শরিয়া বিষয়ে পড়াশোনা শেষ করেন।
১৯৬৫ সালে শায়খ আব্দুল আজিজ রিয়াদের ইমাম আদ-দাওয়াহ ইনস্টিটিউটে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। সেখানে তিনি আট বছর পড়ানোর পর ইমাম মোহাম্মদ বিন সৌদ ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিয়া বিভাগে সহকারী অধ্যাপক এবং পরে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি রিয়াদের হায়ার ইন্সটিটিউট অব জুডিশিয়ারিতেও শিক্ষকতা করেন এবং সৌদি আরবের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক পরিষদের সদস্য ছিলেন।
তিনি প্রথমে রিয়াদের দাখনা এলাকায় শেখ মোহাম্মদ বিন ইব্রাহিম মসজিদের ইমাম ও খতিব, পরে শেখ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল লতিফ মসজিদের জুমার ইমাম, এবং পরবর্তীতে ইমাম তুরকি বিন আবদুল্লাহ মসজিদের ইমাম হন।
১৯৮২ সালে তাঁকে আরাফার নামিরা মসজিদের ইমাম ও খতিব হিসেবে নিযুক্ত করা হয়, এবং তিনি পরপর ৩৪ বছর (২০১৪ সাল পর্যন্ত) সেখানে হজের আরাফা দিবসের খুতবা প্রদান করেন।
১৯৮৭ সালে তিনি সিনিয়র ওলামা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন। ১৯৯১ সালে তিনি স্থায়ী ইসলামি গবেষণা ও ইফতার কমিটির পূর্ণকালীন সদস্য হন। ১৯৯৫ সালে তিনি সৌদি আরবের ডেপুটি গ্র্যান্ড মুফতি নিযুক্ত হন।
১৯৯৯ সালের ১৪ মে, গ্র্যান্ড মুফতি শেখ আবদুল আজিজ বিন বাযের ইন্তেকালের পর তাঁকে গ্র্যান্ড মুফতি, সিনিয়র ওলামা পরিষদের চেয়ারম্যান, এবং সাধারণ ইসলামি গবেষণা ও ইফতার প্রেসিডেন্সির প্রধান (মন্ত্রী পদমর্যাদায়) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়।
সূত্র: সৌদি গেজেট
