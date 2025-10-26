নামাজের সময়সূচি: ২৬ অক্টোবর ২০২৫

নামাজের সময়সূচি: ২৬ অক্টোবর ২০২৫
আজকের নামাজের সময়সূচি: (রোববার, ২৬ অক্টোবর ২০২৫ ইংরেজি, ১০ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা, ৩ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি)
ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় নামাজের সময়সূচি:
> ফজর- ৪:৪৬ মিনিট।
> জোহর- ১১:৪৬ মিনিট।
> আসর- ৩:৪৮ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:২৮ মিনিট।
> ইশা- ৬:৪২ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত- ৫:২৩ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৬:০১ মিনিট।
বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-
বিয়োগ করতে হবে-
> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।
যোগ করতে হবে-
> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
