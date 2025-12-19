ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্দেহভাজন হামলাকারীর মরদেহ উদ্ধার

ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্দেহভাজন হামলাকারীর মরদেহ উদ্ধার
যুক্তরাষ্ট্রের ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত এক ভয়াবহ গুলির ঘটনার সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) কর্মকর্তারা জানান, ওই গুলির ঘটনায় দুইজন নিহত হন এবং আরও কয়েকজন আহত হন।
প্রভিডেন্স পুলিশের প্রধান অস্কার পেরেজ জানান, সন্দেহভাজন ব্যক্তি ৪৮ বছর বয়সী একজন পর্তুগিজ নাগরিক ছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে তার মরদেহ পাওয়াে গেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে এবং বিস্তারিত তথ্য পরে জানানো হবে।
স্থানীয় সময় শনিবার (১৩ ডিসেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়টিতে পরীক্ষা চলাকালীন সময় ওই হামলার ঘটনা ঘটে।
ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিনা প্যাক্সটন এক লিখিত বিবৃতিতে বলেন, এটি এমন একটি দিন, যা আমরা কখনোই আমাদের কমিউনিটির জন্য কামনা করিনি। এটি আমাদের সবার জন্য গভীরভাবে হৃদয়বিদারক।
তিনি ক্যাম্পাসবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান এবং লকডাউন নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, এর অর্থ হলো সব দরজা বন্ধ রাখা এবং ক্যাম্পাসজুড়ে কোনো ধরনের চলাচল না করা।