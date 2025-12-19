  2. ক্যাম্পাস

ওসমান হাদির মৃত্যুতে জবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৭ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদির মৃত্যুতে জবিতে শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ
বৃহস্পতিবার রাতে বিক্ষোভ করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় বিচার দাবিতে বিক্ষোভ করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীরা।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও আশপাশের সড়কে অবস্থান নিয়ে এ কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা।

পরে তারা ‘পুরান ঢাকা ব্লকেড’ কর্মসূচি ঘোষণা দিয়ে তাঁতীবাজার মোড়ে অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। এরপর মিছিল করে আবার ক্যাম্পাসে ফিরেন।

রাতে বিক্ষুদ্ধ শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ শাঁখারীবাজার মোড়ে অবস্থান নেন। এসময় তারা ‘আমরা সবাই হাদি হবো, যুগে যুগে লড়ে যাবো’, ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস’- ইত্যাদি বিভিন্ন স্লোগান দেন।

বিক্ষোভ কর্মসূচিতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আশপাশের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও অংশ নেন। এছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতাকর্মীরাও এতে যোগ দেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বলেন, ওসমান হাদির মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ হওয়ার পর বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেফতার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়টির একমাত্র ছাত্রী হল নওয়াব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলের শিক্ষার্থীরাও বিক্ষোভে যোগ দিয়ে সড়কে অবস্থান নেন। তারা হত্যাকাণ্ডের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং দ্রুত বিচার কার্যক্রম শুরুর আহ্বান জানান।

কর্মসূচিতে থাকা লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী সামিউর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, নিরাপদ রাষ্ট্র নিশ্চিত করতে হলে এমন নৃশংস ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

এমডিএএ/এমকেআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।