হাদি হত্যার বিচার দাবিতে ইডেন ছাত্রীদের বিক্ষোভ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ করেছেণ ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ১২টার পর ইডেন কলেজ ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা।
কলেজের আবাসিক হলের ছাত্রীরা হল থেকে বেরিয়ে মিছিলে যোগ দেন। এসময় তারা, ‘আমরা সবাই হাদি হবো, জুগে জুগে লড়ে যাবো’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনী কেন বাহিরে’, ‘লীগ ধর, জেলে ভর’ সহ নানান স্লোগান দেন।
গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনি প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন শরিফ ওসমান হাদি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য গত সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
