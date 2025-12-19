হাদির মৃত্যুর প্রতিবাদে শেকৃবিতে বিক্ষোভ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদির মৃত্যুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিনগত রাত ১টার দিকে মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে কলেজ গেট হয়ে সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ প্রদক্ষিণ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্ড গেটে এসে শেষ হয়। শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্ড গেটে হাদির আত্মার মাগফিরাতে দোয়া হয়।
এসময় শিক্ষার্থীরা, ‘আমরা সবাই হাদি হবো, গুলির মুখে কথা কবো’, ‘আমার ভাই মরলো কেন, প্রশাসনের জবাব চাই’, ‘আমার ভাইয়ের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না’, ‘লড়াই লড়াই লড়াই চাই , লড়াই করে বাঁচতে চাই’, ‘বিচার চাই বিচার চাই, হাদি হত্যার বিচার চাই’, ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন।
বিক্ষোভ মিছিল থেকে দ্রত হাদির হত্যাকারীদের বিচারের দাবি জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
শেকৃবি/এমআইএইচএস/এমএস