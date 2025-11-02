নামাজের সময়সূচি: ২ নভেম্বর ২০২৫

নামাজের সময়সূচি: ২ নভেম্বর ২০২৫
আজ রোববার, ২ নভেম্বর ২০২৫ ইংরেজি, ১৭ কার্তিক ১৪৩২ বাংলা, ১০ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি। ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নামাজের সময়সূচি তুলে ধরা হলো-
নামাজের সময়সূচি
> ফজর- ৪:৪৯ মিনিট।
> জোহর- ১১:৪৫ মিনিট।
> আসর- ৩:৪৩ মিনিট।
> মাগরিব- ৫:২৩ মিনিট।
> ইশা- ৬:৩৮ মিনিট।
> আজ সূর্যাস্ত- ৫:১৯ মিনিট।
> আজ সূর্যোদয়- ৬:০৫ মিনিট।
বিভাগীয় শহরের জন্য উল্লেখিত সময়ের সঙ্গে যেসব বিভাগে সময় যোগ-বিয়োগ করতে হবে, তা হলো-
বিয়োগ করতে হবে
> চট্টগ্রাম: -০৫ মিনিট।
> সিলেট: -০৬ মিনিট।
যোগ করতে হবে
> খুলনা: +০৩ মিনিট।
> রাজশাহী: +০৭ মিনিট।
> রংপুর: +০৮ মিনিট।
> বরিশাল: +০১ মিনিট।
তথ্যসূত্র: ইসলামিক ফাউন্ডেশন
