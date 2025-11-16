  2. ধর্ম

পাঁচ পাপের শাস্তি দুনিয়াতেই

ইসলাম ডেস্ক
ইসলাম ডেস্ক ইসলাম ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৮:২৬ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
পাঁচ পাপের শাস্তি দুনিয়াতেই

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, আমি একদিন আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে দশম ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হলাম। আগে থেকেই মসজিদে ছিলেন আবু বকর, ওমর, ওসমান, আলি, ইবনে মাসউদ, হুজাইফা, আবু সাইদ খুদরি (রাযিয়াল্লাহু আনহুম) এ সময় এক আনসারি সাহাবি এলেন এবং আল্লাহর রাসুলকে (সা.) সালাম দিয়ে বসে পড়লেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, আল্লাহর রাসুল, কোন মুমিন সর্বশ্রেষ্ঠ?

রাসুল (সা.) বললেন, তাদের মধ্যে চরিত্রে যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

সাহাবি বললেন, কোন মুমিন সবচেয়ে বুদ্ধিমান?

রাসুল (সা.) বললেন, যারা মৃত্যুকে বেশি স্মরণ করে এবং মৃত্যু চলে আসার আগেই মৃত্যু পরবর্তী জীবনের জন্য বেশি প্রস্তুতি নেয়, তারা বেশি বুদ্ধিমান।

তারপর আনসারি সাহাবি চুপ হয়ে গেলেন। আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দিকে ফিরে বললেন, মুহাজিররা! আপনারা পাঁচটি বিষয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবেন। তবে আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি যেন আপনারা তার সম্মুখীন না হন:

১. যখন কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, তখন সেখানে মহামারী আকারে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। এ ছাড়াও এমন সব ব্যাধির উদ্ভব হয়, যা আগে কখনো দেখা যায়নি।

২. যখন কোনো জাতি ওজন ও পরিমাপে কারচুপি করে, তখন তাদের উপর নেমে আসে দুর্ভিক্ষ, শাসকের তরফ থেকে অত্যাচার ও কঠিন বিপদ-আপদ।

৩. যখন মানুষ জাকাত আদায় করে না, তখন আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ বন্ধ করে দেয়া হয়। যদি পৃথিবীতে চতুস্পদ জন্তু ও বোবা প্রাণী না থাকতো তাহলে আর কখনো বৃষ্টিপাত হতো না।

৪. যখন কোনো জাতি আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, তখন আল্লাহ তাদের ওপর কোনো বিজাতীয় শত্রুকে ক্ষমতাসীন করেন এবং সে তাদের সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়।

৫. যখন তোমাদের শাসকরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করে না এবং আল্লাহর নাজিলকৃত বিধানকে গ্রহণ করে না, তখন আল্লাহ তাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়ে দেন।

সূত্র: সুনানে ইবনে মাজা, মুসতাদরাকে হাকেম

ওএফএফ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

যে পাঁচ কাজে আল্লাহ তাআলা ক্রুদ্ধ হন

যে পাঁচ কাজে আল্লাহ তাআলা ক্রুদ্ধ হন

ইমান ভঙ্গের ৫ কারণ

ইমান ভঙ্গের ৫ কারণ

ঘুমানোর আগে যে দোয়া পড়লে ইমানি মৃত্যু লাভ হয়

ঘুমানোর আগে যে দোয়া পড়লে ইমানি মৃত্যু লাভ হয়