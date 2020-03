কাবা শরিফ ও মদিনায় ১৫ মিনিটে জুমআর নামাজ সম্পন্নের নির্দেশ!

করোনাভাইরাসের কারণে সৌদি আরবের সব মসজিদে ১৫ মিনিটের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে জুমআর নামাজ সম্পন্ন করার দিকনির্দেশনা দিয়েছে দেশটির ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

সৌদি আরবের ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রী ড. আব্দুল লতিফ আল-শায়খ বলেন, ‘সৌদি আরবকে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে সুরক্ষা দিতে কিছু অস্থায়ী নিরাপত্তা ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে মন্ত্রণালয়। নামাজের সময়কে সংক্ষিপ্তকরণ করাও অস্থায়ী পদক্ষেপেরই একটি অংশ।

জুমআর নামাজের আজান, ইক্বামাত ও নামাজের সময়ও নির্ধারণ করেছে মন্ত্রণালয়। জানা যায়, জুমআর নামাজের আজান দেয়ার পর ১০ মিনিট অপেক্ষা করা হবে। এ সময়ে চলবে বয়ান ও খুতবা।

His Excellency Minister Dr. #AbdulLatif_Al_Alsheikh announced the prevention measurement that are to betaken in #Saudi , temporarily: 1 / Reducing the period between the call to prayer&prayer to 10 minutes. 2 / Friday sermon with prayer shouldn’t exceed 15 minutes. Continues.. pic.twitter.com/1UxvQslgyL

আজানের ঠিক ১০ মিনিট পর জুমআর নামাজের ইক্বামাত দেয়া হবে। ইক্বামাতের পর নামাজ শুরু হলে তা বাকি সময়ে সম্পন্ন করতে হবে।

ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মক্কার মসজিদে হারাম এবং মদিনার মসজিদে নববিসহ সৌদি আরবের সব মসজিদেই ১৫ মিনিটে জুমআর নামাজ আদায়ের এ নির্দেশনা বলবৎ থাকবে।

ইমামদের উদ্দেশ্যে ইসলামিক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এ নির্দেশনা সোমবার মন্ত্রণালয়ের টুইটার পেজে প্রকাশ করা হয়। টুইট বার্তায় সব মসজিদের ইমামদের এ সময়ের মধ্যে নামাজ আদায় সম্পন্ন করার কথা বলা হয়। কোনোভাবেই যেন এ সময়ের বাইরে অতিরক্তি সময় ব্যয় করা না হয় সে দিকেও সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে।

The Minister of Islamic Affairs Dr.Abdullatif Al-sheikh has directed that Quran and Dawah lessons in every mosque in #Saudi_Arabia is suspended until further notice, for the safety of Muslims and for the prevention of #Coronavirus.