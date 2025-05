ট্রাম্পকে স্বাগত জানানো আমিরাতের সেই চুল ওড়ানো ‘খালিজি নৃত্য’

খোলা চুলে নৃত্য পরিবেশন করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে স্বাগত জানাচ্ছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতের একদল তরুণী। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে ট্রাম্পকে এভাবে স্বাগত জানানোর একটি ভিডিও। অনেকে বলছেন, এটি আরব দেশগুলোর পুরোনো সংস্কৃতির অংশ যা খালিজি নৃত্য বা আল-আয়ালা নাচ নামে পরিচিত।

দেশটির তরুণীদের এমন নৃত্য পরিবেশন দেখে অবাক হয়েছেন অনেকে। কেউ আবার করছেন সমালোচনা। তবে অনেকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে এই নৃত্য পরিবেশনা।

সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য সফর করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সফরের তৃতীয় দিন সংযুক্ত আরব আমিরাতে যান মার্কিন প্রেসিডেন্ট। আমিরাতের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে স্বাগত জানান। এরপর এক দল তরুণী খোলা চুলে নৃত্য পরিবেশন করে স্বাগত জানান মার্কিন প্রেসিডেন্টকে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই সফর শুরু হয় সৌদি আরব থেকে। শুরুতে তাকে সাদা আরব ঘোড়ার মাধ্যমে অভ্যর্থনা জানানো হয় এবং তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয় বেগুনি গালিচায়। কাতারে পৌঁছানোর সময় ঘোড়ার পাশাপাশি উটও যোগ হয় তার অভ্যর্থনার আয়োজনে।

তবে যখন তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে পৌঁছান, তখন সাদা পোশাক পরে, খোলা চুলে নৃত্য পরিবেশন করে তাকে স্বাগত জানান একদল তরুণী। এই নৃত্য পরিবেশনের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্টকে তাদের মাঝখান দিয়ে হেঁটে যেতে দেখা যায়।

খালিজি হলো পারস্য উপসাগরীয় দেশ ইরাক, সৌদি আরব, কুয়েত, ওমান, বাহরাইন, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আধুনিক রীতি ও ঐতিহ্যবাহী এক ধরনের নৃত্য। উপসাগরীয় অঞ্চলের এই নৃত্য বিয়ে ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে নারীরা পরিবেশন করে থাকেন। এই নৃত্যে নারীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ান। বাদ্যের তালে তালে তারা খোলা চুলে নৃত্য পরিবেশন করেন।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের সংস্কৃতির অংশ হিসেবে খালিজি বা আল-আয়ালার জনপ্রিয়তা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। খালিজি আল-আয়ালা পরিবেশনের সময় গুনগুন করে গান গাওয়া হয়। এক ধরনের ঢোল বাজানো হয়। ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরা মেয়েরা তাদের লম্বা চুল এক দিক থেকে অন্যদিকে দোলায়। এই নির্দিষ্ট নাচকে আন-নিশআতও বলা হয় দেশটিতে। আল-আয়ালা পরিবেশনের জন্য বয়স, লিঙ্গ বা সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে কোনো বাধা নেই।

