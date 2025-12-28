  2. সোশ্যাল মিডিয়া

ইনসাফের বাকি কতদিন: আয়মান সাদিক

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৩:০৫ পিএম, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫
‘একজন শহীদের কাছে যেই ইনসাফের কথা শিখলাম; সেটা আদায় করতেই হবে’ বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষাবিদ, উদ্যোক্তা এবং টেন মিনিট স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আয়মান সাদিক।

২৮ ডিসেম্বর দুপুর ১টা ১৫ মিনিটে তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ স্টাটাস দিয়েছেন তিনি।

আয়মান সাদিক লিখেছেন, ‘বেঁচে থাকতে মানুষটা আমাদের কাছে ইনসাফ ছাড়া কিছুই চায়নি। খুন হয়ে গেলে, সেটার বিচার চেয়েছিল শুধু। তাঁর মৃত্যুর পরেও যাতে সাহস দেখিয়ে এগিয়ে আসে আরও মানুষ।’

তিনি লিখেছেন, ‘একজন শহীদের কাছে যেই ইনসাফের কথা শিখলাম; সেটা আদায় করতেই হবে। চলে যাওয়ার ১০ম দিন, ইনসাফের বাকি কতদিন?’

লেখাটির সঙ্গে তিনি #justice এবং #Insaaf শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের প্রার্থী শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি হত্যার বিচার দাবিতে একাত্মতা ঘোষণা করলেন।

গত ১২ ডিসেম্বর জুমার নামাজের পর গণসংযোগ শেষে ফেরার পথে রাজধানীর বিজয়নগরে বক্স কালভার্ট সড়কে চলন্ত রিকশায় থাকা ওসমান হাদিকে গুলি করে সন্ত্রাসীরা। গত ১৮ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

