ওসমান হাদির বই নিয়ে ইনকিলাব মঞ্চের হুঁশিয়ারি

প্রকাশিত: ০৬:২৭ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

ওসমান হাদির বই প্রকাশ সংক্রান্ত হুঁশিয়ারি দিয়েছে তারই প্রতিষ্ঠিত সংগঠন ইনকিলাব মঞ্চ। ২৪ ডিসেম্বর ১২টা ৮ মিনিটে সংগঠনের ফেসবুক পেজে এ সংক্রান্ত পোস্ট করা হয়।

পোস্টে উল্লেখ করা হয়, ‌‘ওসমান হাদির বই অথবা বইয়ের কোনো অংশ, তার লেখা কোনো কবিতা এবং তার কোনো বক্তব্য, পরিবার এবং ইনকিলাব মঞ্চের সাথে যোগাযোগ না করে লিখিত আকারে অথবা অন্য কোনো উপায়ে বাজারজাত ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করলে সংশ্লিষ্টদের ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

ফারহানা নিমগ্ন দুপুর তার টাইমলাইনে লিখেছেন, ‘শহীদ ওসমান হাদির মৃত্যুর দুই সপ্তাহও পার হয়নি, অথচ এরই মধ্যে তাকে নিয়ে শুরু হয়ে গেছে ‘বই প্রকাশ’ আর ‘ভাইরাল’ হওয়ার নোংরা প্রতিযোগিতা। যে মানুষটি নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন একটি আদর্শের জন্য, তাকে নিয়ে এই বাণিজ্যিক কাড়াকাড়ি দেখে স্তম্ভিত হওয়া ছাড়া উপায় নেই।’

তিনি লিখেছেন, ‘হাদি বেঁচে থাকতে যা করতে চেয়েছিলেন, তার মূল সুর ছিল নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম। কিন্তু আজ তার স্মৃতিকে পুঁজি করে কারা আগে বই ছাপিয়ে ফায়দা লুটবে, সেই ইঁদুর দৌড় শুরু হয়েছে। এটা কেবল হাদির প্রতি অসম্মান নয় বরং তার ত্যাগকে সস্তা পণ্যে রূপান্তর করার এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা। এই অনৈতিক প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে এবং শহীদের মর্যাদাকে সমুন্নত রাখতে ইনকিলাব মঞ্চ নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।’

জানা যায়, শরিফ ওসমান হাদি কবিতা লিখতেন ‘সীমান্ত শরিফ’ নামে। ‘লাভায় লালশাক পুবের আকাশ’ নামে একটি কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর। বইটি প্রকাশ করেছিল দুয়ার প্রকাশনী। ৪৮ পৃষ্ঠার বইটি ২০২৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়।

