‘স্বাগতম আপনাকে এই সোনার বাংলার মাটিতে’
১৭ বছর পর দেশের মাটিতে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমনকে স্বাগত জানিয়ে পোস্ট দিয়েছেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুব কবীর মিলন। এ বিষয়ে ২৫ ডিসেম্বর সকালে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে পোস্ট দিয়েছেন তিনি।
তারেক রহমানের একটি পোস্টের স্ক্রিনশট নিয়ে মাহবুব কবীর মিলন লিখেছেন, এই অব্যক্ত ভাষাহীন অনুভূতিটুকু কাজে লাগাবেন এই দেশ ও জাতির কল্যাণে। সকল স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে দলমত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে আপন করে নিয়ে এই অভাগা দেশকে আলোকিত করার কাজে জীবনকে উৎসর্গ করবেন, এই প্রার্থনা করছি।’
তিনি লিখেছেন, ‘এই দেশকে দুই বছরেই মালয়েশিয়া বানানো যায়। আমরা পারি না, এমন কিছু নেই। স্বাগতম আপনাকে এই সোনার বাংলার মাটিতে।’
উল্লেখ্য, তারেক রহমান তার পোস্টে লিখেছিলেন, ‘দীর্ঘ ৬ হাজার ৩শ ১৪ দিন পর বাংলাদেশের আকাশে।’ লেখার সঙ্গে প্লেনের আসনে বসে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকার একটি ছবি সংযুক্ত করেছেন তিনি।
