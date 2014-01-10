বুধবার সরকারি ছুটিতে যেসব প্রতিষ্ঠান খোলা ও বন্ধ থাকছে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৫০ এএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
ফায়ার সার্ভিসসহ বিভিন্ন জরুরি সেবাদানকারী সংস্থার কর্মীরা ছুটির বাইরে থাকবেন/ফাইল ছবি

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) একদিনের সরকারি ছুটি চলছে। তবে এর মধ্যেও জরুরি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো খোলা থাকবে।

এর আগে নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণা করে মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) প্রজ্ঞাপন জারি করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়, সরকার খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বুধবার নির্বাহী আদেশে একদিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করেছে। ছুটিকালীন সব সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস বন্ধ থাকবে।

ছুটির বাইরে যারা
জরুরি পরিষেবা যেমন- বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি, ফায়ার সার্ভিস, বন্দরের কার্যক্রম, পরিচ্ছন্নতা, টেলিফোন ও ইন্টারনেট, ডাক এবং এ সংশ্লিষ্ট সেবা কাজে নিয়োজিত যানবাহন ও কর্মীরা ছুটির আওতার বাইরে থাকবেন।

হাসপাতাল ও জরুরি সেবা এবং এ সেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা ছুটির আওতার বাইরে থাকবেন। একই সঙ্গে চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক ও কর্মীরা এবং ওষুধসহ চিকিৎসা সরঞ্জাম বহনকারী যানবাহন ও কর্মীরা ছুটির আওতার বাইরে থাকবেন।

জরুরি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত অফিসগুলো ছুটির আওতার বাইরে থাকবে।

ব্যাংক ও আদালত
ব্যাংকের কার্যক্রম চালু রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এবং আদালতের কার্যক্রমের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবে।

রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে ৩৭ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে মারা যান খালেদা জিয়া। তাকে গত ২৩ নভেম্বর এ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। এরপর থেকে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন ছিলেন।

খালেদা জিয়ার জানাজা বুধবার বেলা ২টায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজা ও মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে অনুষ্ঠিত হবে। জানাজা শেষে তাকে তার স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের কবরের পাশে দাফন করা হবে বলে বিএনপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

