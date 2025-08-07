বাংলাদেশে শেকড়ের খোঁজে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট

বাংলাদেশে শেকড়ের খোঁজে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট
বাংলাদেশে নিজের শেকড়ের সন্ধানে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ভারতের পশ্চিমবঙ্গের আনন্দ শীল। ৬ আগস্ট রাত ৮টায় ‘বঙ্গ ভিটা’ নামের ফেসবুক পেজে তিনি এ পোস্ট করেন।
আনন্দ শীল লিখেছেন, ‘আমার দাদু মৃত সত্যরঞ্জন শীলের বাড়ি ছিল বাংলাদেশের বৃহত্তর ফরিদপুরের মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার কমলাপুর গ্রামে। আমার দাদুর বাবার নাম ছিল রাজকুমার শীল।
১৯৫০ সালে আমার দাদু ভারতে চলে আসেন কিন্তু শিবচরে থেকে যায় কিছু আত্মীয়-স্বজন। ওনার কাকাতো ভাইয়ের নাম কার্তিক শীল।
প্রথমত শেকড়ের খোঁজ এবং দ্বিতীয়ত আমি চাই আমাদের বংশের নতুন প্রজন্মের সদস্য হিসেবে সেই সম্পর্ক জুড়তে। জানি, এতটুকু ইনফরমেশনে কারো খোঁজ পাওয়া প্রায় অসম্ভব।
তবুও মাদারীপুরের বন্ধুদের মাধ্যমে আমি আশাবাদী। আমার নাম আনন্দ শীল। জেলা আলিপুরদুয়ার, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ভারত। হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার +91 98324 08157।’
তার এমন পোস্টে অনেকেই সাড়া দিয়েছেন। কেউ নিজের ফোন বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর শেয়ার করেছেন। মো. দেলোয়ার হোসাইন মন্তব্যে লিখেছেন, ‘আমরা একই ইউনিয়নের (উমেদপুর)। কমলাপুর আমি চিনি। আশা করি অতি সহজেই খোঁজ দেওয়া যাবে।’
