প্রকাশিত: ০১:২০ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

‘সাধারণ একটা কফিনে হাসিমুখে আমি আমার আল্লাহর কাছে হাজির হবো’ বলে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছিলেন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদি।

ওসমান হাদির ভেরিফায়েড পেজে এমনই একটি পোস্ট করা হয়েছে ১৯ ডিসেম্বর ১১টা ৫৯ মিনিটে। সঙ্গে কফিনের একটি ছবি যুক্ত করা হয়েছে। পোস্টটি মুহূর্তেই নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে।

পেজে লেখা হয়েছে, ‘হারাম খাইয়া আমি এত মোটাতাজা হই নাই, যাতে আমার স্পেশাল কফিন লাগবে! খুবই সাধারণ একটা কফিনে হালাল রক্তের হাসিমুখে আমি আমার আল্লাহর কাছে হাজির হবো।’

পোস্টের মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যেই ১ লাখ ৯৭ হাজার রিঅ্যাক্ট, ৯ হাজার কমেন্টস এবং ২৬ হাজার শেয়ার হয়েছে। নেটিজেনরা তাদের টাইমলাইনে পোস্টটি শেয়ার করছেন।

গত ১২ ডিসেম্বর নির্বাচনি প্রচারণা শেষে রিকশায় ফেরার পথে গুলিবিদ্ধ হন শরিফ ওসমান হাদি। প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে ওই দিনই এভারকেয়ার হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে।

পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর সিঙ্গাপুর নিয়ে যাওয়া হয়। ২৮ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ৯টার দিকে সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।

