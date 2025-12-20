  2. সোশ্যাল মিডিয়া

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৮ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির জানাজা সম্পন্ন হয়েছে। জানাজায় অংশ নেন লক্ষাধিক মানুষ। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তার জানাজা সম্পন্ন হয়। জানাজা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের সমাধিসৌধের পাশেই তাকে শায়িত করা হয়।

ওসমান হাদির জানাজা ও দাফন নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন রকম লেখা। শুভাকাঙ্ক্ষী এবং সহযোদ্ধারা আবেগঘন কথা লিখেছেন।

ইকবাল বাহার জাহিদ লিখেছেন, ‌‘এমন করুণ মৃত্যু... এমন ভালোবাসা... এমন জানাজা... খুব কম মানুষের ভাগ্যে জোটে। আল্লাহ বেহেশত নসীব করুন উনাকে...’

সানাউল্লাহ সাগর লিখেছেন, ‘বাংলাদেশের ইতিহাসে সম্ভবত সর্ববৃহৎ জানাজার নামাজের সাক্ষী হলাম। আল্লাহ তাআলা শহীদ শরিফ ওসমান হাদিকে জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুক।’

রায়হান আহমেদ লিখেছেন, ‘আধিপত্যবাদবিরোধী আন্দোলনে শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদি। আবরার থেকে হাদি, আমাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় যুগে যুগে এই সিলসিলা জারি থাকবে।’

কাজী সাইফ আহমেদ লিখেছেন, ‘জানাজা শেষে শাহবাগে জাতীয় কবির সমাধি প্রাঙ্গণে নেওয়া হচ্ছে ওসমান হাদির মরদেহ। আল্লাহ এই জাতীয় বীরকে শহীদী মর্যাদা দান করুন, জান্নাতবাসী করুন। আমিন।’

মাহবুব কবীর মিলন লিখেছেন, ‘ওসমান হাদি কিছু একটা রেখে গেল মনে হয়। কী! সেটা ধরতে পারছি না। সময় বলে দেবে তা।
দুই দিনের দুনিয়ায় এত সম্মান, দোয়া আর ভালোবাসা অর্জন সবার কপালে জোটে না। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহপাক জান্নাতবাসী করুন হাদিকে। মহান রব! এই দুর্ভাগা, হতভাগা জাতির মাঝে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করুন। এমন একজন সুশাসক দিন, যিনি সমগ্র জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবেন।’

মো. আবু সুফিয়ান লিখেছেন, ‘এইখানে মোদের হাদির কবর, নজরুলের পাশে, বাতাস বয় সংগ্রামে আর অগ্নি নিঃশ্বাসে...’

