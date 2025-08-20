  2. সোশ্যাল মিডিয়া

কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পোস্ট

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৫৬ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
আমি শিক্ষার্থীদের ভোটে জিততে চাই: তন্বি

বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ, ছাত্রদলসহ কয়েকটি সংগঠনকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ডাকসুতে ‘গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক’ পদের প্রার্থী সানজিদা আহমেদ তন্বি। ২০ আগস্ট ৫টা ৭ মিনিটে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে তিনি কৃতজ্ঞতা জানান।

সানজিদা আহমেদ তন্বি ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, ‌“ডাকসুতে ‘গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক’ পদে প্রার্থী না রেখে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ, ছাত্রদলসহ যেসব সংগঠন আমাকে সম্মান জানিয়েছে, আমাকে এই পদের জন্য যোগ্য মনে করেছে ও আমার ওপরে বিশ্বাস রেখেছে যে, আমি এই পদে নির্বাচিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারবো, তাদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।”

ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখেছেন, ‘আমি শিক্ষার্থীদের ভোটে জিততে চাই। তাদের হয়ে কাজ করতে চাই।’

নিজেকে যোগ্য মনে করে তিনি লিখেছেন, ‘আমি নিজেকে এই পদে যোগ্য মনে করছি, কারণ গবেষণায় আমার তীব্র আগ্রহ ও অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমার স্নাতক পর্যায়ের একটি রিসার্চ পেপার এরই মধ্যে নামকরা একটি আন্তর্জাতিক জার্নালে পাবলিকেশনের অপেক্ষায়।’

তিনি আরও লিখেছেন, ‘মাস্টার্সেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে আমার গবেষণার কাজ চলমান। এরই মধ্যে এই রিসার্চটি জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হয়েছে। এসব অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আমি শিক্ষার্থীদের জন্য কাজ করতে চাই। আপনাদের সবার সহযোগিতা পেলে আমি আমার লক্ষ্য পূরণ করতে পারবো।’

