নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদ ডাকসুর ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েমের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদের (ডাকসু) সাবেক ভিপি ও গণধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন ডাকসুর আসন্ন নির্বাচনে ভিপি প্রার্থী সাদিক কায়েম।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টার দিকে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে এ প্রতিবাদ জানান তিনি।
সাদিক কায়েম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি এবং বর্তমানে সংগঠনটি কেন্দ্রীয় প্রকাশনা সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। আসন্ন ডাকসু নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী পরিষদ প্যানেল থেকে ভিপি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি।
সাবেক ভিপি নূরের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে দেওয়া ফেসবুক পোস্টে সাদিক কায়েম লিখেছেন, ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের ওপর নৃশংস হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি।
তিনি লেখেন, নুরুল হক নুর জাতীয় নেতা এবং ফ্যাসিবাদবিরোধী দীর্ঘ লড়াই-সংগ্রামে সম্মুখসারির যোদ্ধা। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর এমন ন্যক্কারজনক হামলা প্রমাণ করে আমাদের সংস্কারের অনেক পথ বাকি।
এর আগে রাত সাড়ে ৯টার দিকে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে অবস্থানকালে যৌথবাহিনীর হামলায় আহত হন নুরুল হক নূর। পরে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে নেওয়া হয়। বর্তমানে তার অবস্থা সংকটাপন্ন বলে জানিয়েছেন গণধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা।
