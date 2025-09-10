  2. সোশ্যাল মিডিয়া

ডাকসুতে শিবিরের বিজয় নিয়ে যা বললেন রনি

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০৯ পিএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডাকসুতে জামায়াত-শিবিরের বিজয় নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য গোলাম মাওলা রনি। ১০ সেপ্টেম্বর বেলা ১১টা ৩২ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে তিনি এ পোস্ট করেন। লেখাটি জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো:

‌‘ডাকসুতে জামাত-শিবিরের বিজয় কোনো ছেলের হাতের মোয়া ছিল না। ৫০ বছরের অবিরত এবং ধারাবাহিক মেহনত, গত ১৫ বছরের কৌশল এবং গত একবছরের সুযোগ কাজে লাগিয়ে তারা যা পেয়েছে, তা অনিবার্য ছিল!

জামাত-শিবিরের প্রতিপক্ষের অতি আত্মবিশ্বাস, অহমিকা এবং কৌশল বিনিয়োগ মেহনতের ঘাটতির কারণে যে পরাজয়ের সূচনা হলো, তা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে ঠেকে তা কেবল আল্লাহই জানেন।’

প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত তার এ পোস্টে ৩৪ হাজার রিঅ্যাকশন, ৩ হাজার কমেন্টস এবং ৬০৩টি শেয়ার লক্ষ্য করা গেছে। এ পোস্টে অ্যাডভোকেট আব্দুল আহাদ নামে একজন মন্তব্য করেছেন, ‘আপনার ইদানিংকার শত লেখনির মধ‍্যে এই লেখাটি নিরপেক্ষ ও বাস্তবধর্মী। আপনাকে ধন‍্যবাদ।’

