সংসদ নির্বাচনের তফসিল নিয়ে সরব নেটদুনিয়া

সংসদ নির্বাচনের তফসিল নিয়ে সরব নেটদুনিয়া
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ১১ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। এই ঘোষণার পর থেকেই সরব হয়ে উঠেছে নেটদুনিয়া। নেটিজেনরা তাদের ফেসবুক প্রোফাইল ও পেজে পোস্ট করে সেই খবর ছড়িয়ে দিচ্ছেন।
আল আমিন মৃধা লিখেছেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল আগামীকাল ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় ঘোষণা করা হবে
ইনশাআল্লাহ।’
ইসরাফিল হোসাইন লিখেছেন, ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ১১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায়...’
মো. নাসিরউদ্দিন ফকির লিটন লিখেছেন, ‘আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ সন্ধ্যা ৬টায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ কথা জানান।’
গোলেনূর খাতুন লিখেছেন, ‘আগামীকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় তফসিল ঘোষণা করা হবে: ইসি সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।’
এস এম ফোরকান মাহমুদ সংক্ষেপে লিখেছেন, ‘বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তফসিল ঘোষণা।’
