  2. সোশ্যাল মিডিয়া

সংসদ নির্বাচনের তফসিল নিয়ে সরব নেটদুনিয়া

জাগো নিউজ ডেস্ক
জাগো নিউজ ডেস্ক জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৬:৫০ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
সংসদ নির্বাচনের তফসিল নিয়ে সরব নেটদুনিয়া
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ, ছবি: জাগো নিউজ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ১১ ডিসেম্বর ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। এই ঘোষণার পর থেকেই সরব হয়ে উঠেছে নেটদুনিয়া। নেটিজেনরা তাদের ফেসবুক প্রোফাইল ও পেজে পোস্ট করে সেই খবর ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

আল আমিন মৃধা লিখেছেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল আগামীকাল ১১ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৬টায় ঘোষণা করা হবে
ইনশাআল্লাহ।’

ইসরাফিল হোসাইন লিখেছেন, ‘জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ১১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায়...’

আরও পড়ুন
‘এত বড় ভূমিকম্প আমার জীবনে দেখিনি’
হ‌ুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে ভক্তদের আবেগঘন পোস্ট 

মো. নাসিরউদ্দিন ফকির লিটন লিখেছেন, ‘আগামীকাল বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ সন্ধ্যা ৬টায় জাতির উদ্দেশে দেওয়া ভাষণে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ কথা জানান।’

গোলেনূর খাতুন লিখেছেন, ‘আগামীকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় তফসিল ঘোষণা করা হবে: ইসি সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ।’

এস এম ফোরকান মাহমুদ সংক্ষেপে লিখেছেন, ‘বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তফসিল ঘোষণা।’

এসইউ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

খাঁচা থেকে বের হওয়া সিংহী নিয়ে মানবিক আহ্বান

খাঁচা থেকে বের হওয়া সিংহী নিয়ে মানবিক আহ্বান

থার্টি ফার্স্ট ঘিরে আশরাফুলের অভিনব উদ্যোগ

থার্টি ফার্স্ট ঘিরে আশরাফুলের অভিনব উদ্যোগ

‘শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে গুড় কিনবেন না’

‘শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে গুড় কিনবেন না’