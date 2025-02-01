চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল ইজারার প্রতিবাদে লাল পতাকা মিছিল
চট্টগ্রাম বন্দরের টার্মিনাল বিদেশি প্রতিষ্ঠানের কাছে ইজারা দেওয়ার উদ্যোগের প্রতিবাদে লাল পতাকা মিছিল ও সমাবেশ করেছে শ্রমিক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ), চট্টগ্রাম।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) নগরের দেওয়ানহাট মোড়ে সমাবেশের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু হয়। পরে সেখান থেকে আগ্রাবাদ মোড় পর্যন্ত লাল পতাকা মিছিল বের করেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা।
শ্রমিক সংগঠনগুলো কয়েক মাস ধরে নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল (এনসিটি) বিদেশি প্রতিষ্ঠানকে ইজারা দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ এবং লালদিয়ার চর ও পানগাঁও টার্মিনাল ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছে। এর অংশ হিসেবেই এ মিছিল ও সমাবেশ হয়।
সমাবেশে বক্তব্য দেন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দল চট্টগ্রাম বিভাগের সাধারণ সম্পাদক কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার, ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের (টিইউসি) চট্টগ্রাম জেলা কমিটির সভাপতি তপন দত্ত, যুগ্ম সম্পাদক ইফতেখার কামাল খান ও বাংলাদেশ শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি এস কে খোদা তোতন।
বক্তারা নৌপরিবহন উপদেষ্টার সাম্প্রতিক বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। কাজী শেখ নুরুল্লাহ বাহার বলেন, উপদেষ্টা বলেছেন যে বন্দরে চাঁদাবাজি হয়। এমন গুরুতর অভিযোগ তিনি কোন ভিত্তিতে দিলেন, তা স্পষ্ট নয়। উপদেষ্টাকে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে।
গত সোমবার সচিবালয়ে সংবাদ সম্মেলনে নৌপরিবহন উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন দাবি করেন, চট্টগ্রাম বন্দরে প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই কোটি টাকার অবৈধ চাঁদা তোলা হয় এবং বন্দরের প্রায় প্রতিটি জায়গাতেই চাঁদাবাজি চলে।
স্কপের নেতা-কর্মীরা বলেন, বন্দরের সম্পদ জনগণের। এটি বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। নৌ উপদেষ্টাকে তার বক্তব্য প্রত্যাহার করতে হবে।
