সোশ্যাল মিডিয়ায় আতঙ্ক

‘এত বড় ভূমিকম্প আমার জীবনে দেখিনি’

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১১:৫০ এএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকায় নির্মিত বহুতল ভবন, ফাইল ছবি

রাজধানী ঢাকায় শক্তিশালী ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রিখটার স্কেলে যার মাত্র ছিল ৫.৭। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল নরসিংদীর মাধবদীতে। ২১ নভেম্বর সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার পর মানুষের মাঝে আতঙ্ক বিরাজ করছে। সেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়া ফেসবুকে। অনেকেই আতঙ্কের কথা জানিয়েছেন তাদের পোস্টে।

মাহবুব কবির মিলন লিখেছেন, ‘এত বড় ভূমিকম্প আমার জীবনে দেখিনি। সবাই সুস্থ আছেন তো? আমাদের জন্য আল্লাহপাকের রিমাইন্ডার সম্ভবত।’

তরুণ রাসেল লিখেছেন, ‘ঢাকাসহ সারাদেশে প্রচণ্ড (৫.৫) ভূমিকম্প! এ যাত্রায় আমরা মানুষ-অমানুষ সবাই রক্ষা পেলাম। আল্লাহ সত্যিই মহান!’

শরিফ মৃধা লিখেছেন, ‘ঢাকায় বিশাল মাত্রায় ভূমিকম্পে বিল্ডিং হেলে পড়লো। লোকেশন বাড্ডা লিংক রোড।’

উমামা ফাতেমা লিখেছেন, ‘ঢাকায় ৫.২ মাত্রার ভূমিকম্প। ঢাকার বাইরে থেকেও কম্পন টের পাওয়া গেছে। ঢাকায় ভূমিকম্প মোকাবিলায় কোনো সরকারি প্রস্তুতি আছে কি?’

রূপম রাজ্জাক লিখেছেন, ‘ঢাকায় এতটা কম্পন এর আগে কখনোই অনুভব করিনি। পত্রিকা বলছে, এটা নাকি মাত্র ৫.৫, তবে আমি নিশ্চিত আরও অনেক বেশি। নিরাপদে থাকুন।’

জব্বার আল নাঈম লিখেছেন, ‘এত বড় ভূমিকম্প আর কখনও অনুভব করি নাই!’

সাদাত হোসাইন লিখেছেন, ‘এই জীবনে এমন ভয়ংকর ভূমিকম্প এর আগে কখনো অনুভব করিনি। ভূমিকম্প হলে ঘর থেকে বেরিয়ে, বড় ভবন থেকে দূরে, ফাঁকা কোনো জায়গায় যেতে হয়। আমিও তাই ভাবছিলাম। তারপরই মনে হলো, এই শহরে কোথাও কোনো ফাঁকা জায়গা নেই!’

