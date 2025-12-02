  2. সোশ্যাল মিডিয়া

মাহবুব কবীর মিলনের পোস্ট

‘শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে গুড় কিনবেন না’

জাগো নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:০১ পিএম, ০২ ডিসেম্বর ২০২৫
সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুব কবীর মিলন, ফাইল ছবি

‌‘শতভাগ নিশ্চিত না হয়ে খেজুর বা আখের রসের গুড় কিনবেন না’ বলে আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক অতিরিক্ত সচিব মো. মাহবুব কবীর মিলন। এ বিষয়ে ১ ডিসেম্বর বিকেলে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে একটি পোস্ট দিয়েছেন তিনি।

মাহবুব কবীর মিলন লিখেছেন, ‘শীত এসে গেছে। ভুলেও, আমি আবার বলছি, ভুলেও শতভাগ নিশ্চিত এবং বিশ্বাসযোগ্য এমন কোনো পরিচিত মানুষ, স্বজন বা বিক্রেতা; যিনি নিজে সামনে থেকে রস নিয়ে গুড় বানিয়ে আপনার কাছে পাঠাবেন, এমন না হলে খেজুর বা আখের রসের গুড় কিনবেন না।’

তিনি লিখেছেন, ‘প্রয়োজন হলে নিজে সামনে থেকে গাছের রস নামিয়ে গুড় করে তারপর খাবেন। অনলাইনে যতই উপাদেয় এবং মনোমুগ্ধকরভাবে প্রচার করুক না কেন, গুড় কিনবেন না।’

সবশেষে লিখেছেন, ‘অনেক ভিডিও দেখেছেন এই ভেজাল গুড় নিয়ে। কমেন্টে একটা লিংক দিলাম। পারলে দেখে নেবেন। শখ পরিত্যাগ করুন এই দেশে। অন্তত খাদ্যে।’

